El platal que apostó Pablo Escobar para cortarle la lengua a César Augusto Londoño

El periodista aseguró que en los años 80 su cabeza tenía precio. Fue por esa razón que no viajó a Medellín durante varios años

César Augusto Londoño es uno de los periodistas deportivos más controversiales del país; y así como en los últimos años se ha ganado las críticas de varios fanáticos del futbol, en los años 80 se ganó la antipatía de, nada mas y nada menos, que el capo de capos, Pablo Escobar. Así lo confirmó el mismo periodista en uno de sus espacios en redes sociales, en donde contó que el narcotraficante apostó por su cabeza.

Según lo narró César Augusto Londoño, Pablo Escobar hizo una apuesta de 200 millones de pesos de esa época con Mario Castaño Molina, otro narcotraficante, y el que primero le llevara al otro la lengua del periodista se llevaría el motín, que a día de hoy podría superar los 11 mil millones de pesos.

"En los 80′s hubo una apuesta entre Pablo Escobar y otra persona, el Mister Molina (...) Apostaron 200 millones de pesos por la lengua mía. El que primero se la llevara a uno de ellos a Medellín. Yo no podía ir a Medellín (...) duré dos años sin poder ir (...) Wbeimar cuenta esa historia. Cuando me la contó yo temblaba." fueron las palabras de César Augusto Londoño en el espacio de YouTube, 'Los 3 HP'.

Afortunadamente, la situación solo quedó en la apuesta; y gracias a las precauciones de Cesar Augusto Londoño, de no aparecerse por la cuidad de la eterna primavera por nada del mundo, no le quitaron la lengua, y más importante, no terminó siendo una victima más de la sevicia de Pablo Escobar.