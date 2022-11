La tacañería de Aída Victoria Merlano: el regalo que decepcionó a su novio

Hace unos meses después de ser vistos juntos en varios eventos, se comenzaron a difundir rumores que aseguraban que Aída Victoria Merlano y WestCol estaban en una relación, muchos incluso llegaron a asegurar que lo hacían para conseguir seguidores y para obtener mayor reconocimiento.

En Octubre, estos comentarios fueron desmentidos y fue la barranquillera quien confirmó que estaban saliendo, aún cuando ella llevaba muy pocas semanas de haber terminado otra relación.

Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes?

Soy muy feliz con ella

Enamorado pic.twitter.com/Hniipwtbrc

— ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) October 21, 2022