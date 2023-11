El personaje que Natasha Klauss más extrañó en la segunda temporada de Pasión de gavilanes

.Publicidad.

Natasha Klauss se ha convertido en una de las actrices con mayor reconocimiento en el país. Su papel como Sara Elizondo le permitió a la mujer obtener un gran reconocimiento tanto en Colombia como a nivel internacional. Desde entonces, la caleña empezó a participar en un gran número de producciones donde demostró su gran talento. La mujer ha recibido un gran número de nominaciones y también ha obtenido premios por sus actuaciones. En entrevista con Las2orillas, la reconocida actriz habló sobre su participación en Pasión de gavilanes 2 y nos contó qué personaje le hizo falta.

El personaje que le hizo falta a Natasha Klauss en Pasión de gavilanes 2

Fueron varias las ausencias en la segunda temporada de Pasión de gavilanes. Esto desató la curiosidad y también indignación de los televidentes quienes esperaban un elenco completo. Sin embargo, no se sabe cuáles fueron esos papeles que extrañaron los mismo actores para esta nueva entrega. Natasha Klauss habló con Las2orillas y nos contó qué actor hizo falta en esta temporada. Para ella, la ausencia de Jorge Cao como don Martín Acevedo fue algo muy duro. Y es que, la relación que tiene esta mujer con el reconocido actor cubano es muy buena. Eso sí, la caleña destacó la labor realizada por Germán Quintero en la segunda temporada.

..Publicidad..

|Le puede interesar Por qué Hernan Orjuela le dijo adiós a la televisión en Colombia y probó suerte en EE.UU

...Publicidad...

Sin embargo, a ella le hizo falta, no solo a nivel actoral, la presencia de Jorge Cao en los sets de Pasión de gavilanes 2. Ahora bien, la mujer seguirá trabajando en varios proyectos pues aún le queda talento de sobra para seguir brillando. Según nos contó, el año que viene se estrenará la segunda temporada de Primates de la cual ella hace parte. Pero este no sería el único proyecto que tiene la actriz. Aunque no es mucho lo que se puede decir, Natasha Klauss estará en otro proyecto el año que viene. Grandes noticias pues confirman la permanencia de la querida actriz en diferentes productos audiovisuales.

....Publicidad....

Vea también: