- El pastor concejal que le puso el voto cristino al Tigre en Bogotá logró un premio mayor

Marco Fidel Acosta un influyente líder religioso y político nombrado el Gerente de la Fe en la campaña fue nombrado presidente del poderoso Fondo Nacional del Ahorro

El pastor y político Marco Fidel Acosta Rico apoyó a De la Espriella desde cuando estaba reuniendo las firmas para inscribir su candidatura a las elecciones por la Presidencia. Tras recibir el aval de la Registraduría, el presidente lo nombró en campaña como el “Gerente de la Fe”. La misión que le encomendó fue convocar a la mayor cantidad de cristianos bogotanos a la campaña del “Tigre”.

Acosta era la persona indicada para esa labor, pues mucho antes de entrar a la política, entró a la religión, donde ha logrado ser un influyente líder. En 1987 su padre Marco Acosta Díaz junto a su tía Doris Acosta fundaron la Iglesia Dios Está Formando Un Pueblo, una congregación cristiana pentecostal que tiene sede en el barrio Palermo en Bogotá. Con el paso del tiempo, Marco Fidel heredó el puesto de su padre y junto a su esposa Catalina Roa Guzmán son los dos pastores de la iglesia familiar.

Marco Acosta tuvo 3 hijos con Catalina Roa: Marco, Juan Jacobo y José David

La operación de búsqueda de cristianos para la campaña se llamó Colombia Ora y logró reunir, según el mismo Acosta Rico, a 1.600 organizaciones religiosas en distintas localidades de Bogotá. Según la Secretaria Distrital de Cultura, en la ciudad hay más de 2.000 entidades religiosas oficialmente reconocidas. Lo que quiere decir que el “Gerente de la Fe” reunió aproximadamente al 80 % de las iglesias de la capital

Puede ver también:Las 25 iglesias cristianas que respaldan al cuestionado ministro de Vivienda, cuyo cargo está en la cuerda floja

El número aproximado de fieles que probablemente votaron por Abelardo de la Espriella no es posible calcularlo. Las iglesias bogotanas tienen diferentes tamaños que pueden ir desde los 100 hasta los 50.000 creyentes, como es el caso de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, dirigida por Eduardo Cañas, el mismo pastor que oró en la posesión de Abelardo de la Espriella.

De izquierda a derecha se encuentra Marco Acosta, pastor y presidente del Fondo Nacional del Ahorro; Andrés Beltrán, pastor y ministro de Vivienda; Milton Rodríguez, pastor y liquidador del MinIgualdad; Miguel Arrazola, pastor que asegura que De la Espriella es un “enviado de Dios”, embajador en El Salvador.

Luego de que Abelardo de la Espriella ganara las elecciones, no se olvidó de su “Gerente de la Fe” y le dio la Presidencia del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), una entidad que hace parte del Grupo Bicentenario y maneja los recursos de alrededor de 2,5 millones de colombianos, lo cual suma un total de $ 13 billones.

Puede ver también: Un pastor cristiano que ya fue concejal de Bogotá llega al Fondo Nacional del Ahorro

Tras su nombramiento, Marco Acosta presentó su renuncia formal al Concejo de Bogotá, donde se encuentra desde 2019 cuando alcanzó una curul con el partido cristiano Colombia Justas Libres, el mismo con el que tuvo su despegue político en 2017 cuando participó como cofundador de la mano de pastores con largo recorrido político como John Milton Rodríguez y Ricardo Arias Mora.

Antes de eso, en 2011 Acosta Rico intentó ser edil de la localidad de Usaquén, sin embargo, se quemó con una incipiente votación. Once años después, desde el Concejo de Bogotá, el pastor Acosta hizo parte del “Referendo Provida”, el cual pretendía penalizar todo aborto. Para él, la interrupción del embarazo es un genocidio. Del mismo modo, manifestó su rechazo a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, tildándolos de transgresiones morales.

También le puede interesar: Con Viviane Morales al frente, los cristianos aterrizan con cargos de poder en el Ministerio de Educación

Anuncios.

Anuncios..