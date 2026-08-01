- Un pastor cristiano que ya fue concejal de Bogotá llega al poderoso Fondo Nacional del Ahorro

Los votos cristianos pesaron para el triunfo de Abelardo de la Espriella y su reconocimiento tomo forma con el nombre de Marco Acosta fundador de Colombia Justa

Marco Fidel Acosta Rico, quien trabajó en la campaña presidencial como organizador de las comunidades cristianas de base en la capital del país, es el elegido por el Abelardo de La Espriella para presidir el Fondo Nacional del Ahorro.

Tras desempeñarse como gerente de la Fe en la exitosa campaña del presidente electo, Acosta tendrá como principal reto, en su nuevo cargo, fortalecer la entidad como una de las principales de financiación de vivienda y educación del país, ampliando el acceso al crédito para los hogares de menores ingresos y consolidando el crecimiento en su nueva etapa como sociedad de economía mixta.

En la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, Acosta se encargó de articular la estrategia de acercamiento con iglesias y comunidades cristianas de Bogotá, un electorado que reúne a cientos de miles de fieles y que ha ganado creciente peso en las elecciones colombianas. Ese trabajo le permitió consolidar la confianza del hoy presidente y convertirse en uno de sus principales enlaces con el influyente liderazgo evangélico.

Desde su elección presidencial, Abelardo de la Espriella ha conformado aceleradamente su equipo de gobierno con el nombramiento de 17 de los 18 ministros antes de su posesión, además de directores de entidades estratégicas y embajadores. La designación de Marco Fidel Acosta Rico hace parte de una segunda línea de altos cargos con la que el mandatario busca completar la estructura de su administración.

El Fondo Nacional del Ahorro, una de las entidades financieras más importante del país hace parte del Grupo Bicentenario, la red de empresas financieras del gobierno nacional.

El nuevo presidente del FNA tiene como otro de sus retos la implementación de la llamada Patria Milagros: fortalecer, consolidar y diseñar los nuevos programas de vivienda y subsidios para reemplazar los programas que fueron desmontados por Gustavo Petro, entre ellos Mi Casa Ya, que fue creado el 11 de marzo de 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos y desmontado una década después por el recorte de presupuesto del gobierno saliente.

Además, estará a cargo del desafío de la construcción de un millón de viviendas en todo el país durante los cuatro años de gobierno. Así mismo, deberá implementar un programa de otorgamiento de créditos sin cuota inicial para viviendas de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP).

Igualmente, deberá planificar y auspiciar los créditos hipotecarios sin afectar la sostenibilidad del FNA. También tendrá la difícil misión de administrar con efectividad y rendimiento los recursos de más de 2,5 millones de colombianos, que tienen sus ahorros y cesantías en la entidad y cuyo monto asciende a $13 billones.

Un pastor cristiano encargado de los ahorros colombianos

Acosta fue uno de los fundadores del partido Político Colombia Justa Libres el 11 de diciembre de 2017, junto a los también pastores Milton Rodríguez Sarmiento, quien fue senador de la República y excandidato presidencial, y Ricardo Arias Mora, quien durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2014, también fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro y senador de la República.

El partido político ha sido impulsado principalmente por líderes y pastores de diferentes vertientes cristianas del país. Marco Acosta, por su parte, fue uno de los coordinadores del movimiento en sus inicios. Es teólogo de la Universidad Bautista de Cali, politólogo de la Javeriana y magister en gobierno y gestión pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España).

Su esposa, Catalina Roa, también es pastora y es muy activa en el ámbito evangélico. Actualmente, se desempeña como concejal de Bogotá. En los próximos días, renunciará a la curul que ocupó durante dos periodos consecutivos y será remplazado por el exconcejal Nelson Cubides del partido conservador y cercano a la familia boyacense Tamayo Tamayo, en cabeza de Fernando y Soledad, exsenadores de la República.

Iglesia y política

La carrera política de Acosta inicio en 2018. Ese año, se lanzó al senado en una lista cerrada del partido que había creado. Sin embargo, no logró la votación necesaria para obtener la curul y fue nombrado en la unidad de apoyo legislativo del senador Milton Rodríguez. Un año después, en las elecciones regionales de 2019, se lanzó al concejo de Bogotá y logró la curul con más de 100 mil votos. En 2023, repitió tras obtener más de 20 mil votos para el periodo 2024 – 2027.

Un año atrás había sido miembro activo del comité promotor del referendo Provida, que no alcanzó la cantidad de firmas necesarias para lograr el objetivo. Entonces, estuvo al frente de la demanda en contra de la resolución que expidió el Ministerio de Salud al reglamentar el fallo de Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

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