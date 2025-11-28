El paso histórico de la Registraduría hacia la inclusión de no binarios y trans en la cédula y demás documentos oficiales

Con las nuevas categorías ‘NB’ y ‘T’ el país sigue avanzando en materia de respeto por la diversidad en sus registros y trámites

La decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de incluir las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo ‘sexo’ de los registros civiles, las tarjetas de identidad y las cédulas de ciudadanía, tanto físicas como digitales, es un gran avance para Colombia en materia de garantía de derechos. Este cambio, que impacta todo el sistema de identificación del país, reconoce formalmente la existencia de personas con identidad de género que no se ajusta a las categorías tradicionales, y les permite portar documentos que reflejan quiénes son.

El anuncio se hizo en la Casa LGBTI Sebastián Romero, en Bogotá, un espacio que por años ha sido refugio y punto de encuentro para quienes han peleado por la igualdad. Allí, en medio de abrazos, nervios y expectativa, el registrador Hernán Penagos presentó la noticia junto a personas de identidades diversas y a figuras que han acompañado estas causas, como Elizabeth Castillo Vargas. Fue un momento cargado de simbolismo, pues los primeros documentos con las nuevas categorías se entregaron ahí mismo, en las manos de quienes por fin veían reconocida su identidad.

Desde la Casa LGBTI Sebastián Romero, en📍Bogotá, anunciamos el fortalecimiento de nuestra solución integral de registro civil e identificación, con la inclusión de las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y documentos de… pic.twitter.com/qJzeqWMCa3 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 28, 2025

Este avance es fruto de un proceso que empezó en 2024, cuando la Registraduría puso en marcha las gestiones técnicas y contractuales necesarias para modernizar todo su sistema de registro civil e identificación. Aunque el cambio se ve fácil, detrás hubo un trabajo grande. Según el registrador, tuvieron que ajustar más de 80 módulos del sistema, reforzar la seguridad, actualizar bases de datos y modificar todo el proceso de impresión. También fue necesario coordinar cambios entre los sistemas internos y los servicios que consultan otras entidades. A eso se sumaron las adecuaciones en la app Cédula Digital Colombia, para que las nuevas categorías aparezcan tanto en el documento físico como en su versión digital.

“Debemos reconocer que nuestras existencias diversas deben quedar registradas en la estructura del Estado. De eso depende que podamos acceder y disfrutar de nuestros derechos”, señaló Elizabeth Castillo. Para muchas personas no binarias y trans, la falta de correspondencia entre su identidad y sus documentos ha sido históricamente una barrera para acceder a salud, educación, empleo y trámites básicos.

La Registraduría aseguró que seguirá mejorando su sistema para garantizar el derecho a la identificación de todas las personas, incluidas aquellas que necesiten corregir el componente “sexo” en sus documentos. El trámite seguirá sustentándose en una escritura pública, que permite modificar primero el registro civil y luego la tarjeta de identidad o la cédula. La diferencia ahora es que el sistema ya está preparado para recibir estas solicitudes sin los tropiezos técnicos de antes.

Con esta actualización, Colombia da un paso firme hacia un modelo de identificación más inclusivo, uno que reconoce a las personas en toda su diversidad.

