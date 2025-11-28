Los actores de Padres e Hijos que ya no están con nosotros: las historias detrás de sus partidas

La popular serie de Caracol marcó a varias generaciones y a más de 15 años de su salida del aire, varias figuras de esta historia han partido

La serie Padres e Hijos marcó a millones de familias colombianas durante más de una década en la televisión. Con el paso del tiempo, varios de sus actores han muerto, dejando un profundo recuerdo en la industria. Entre ellos están Leonardo Ramírez, Juan Felipe Muñoz, Rosita Alonso y Conrado Osorio, quienes, desde diferentes generaciones, aportaron a la producción que se mantuvo al aire por más de 16 años.

Leonardo Ramírez

Leonardo Ramírez fue uno de los casos más recordados por los televidentes. Murió el 22 de enero de 2003, a los 26 años, a causa de un cáncer mediastinal que lo alejó de la actuación en plena juventud. Su historia tomó relevancia nacional luego de que se conociera que había solicitado la eutanasia antes de fallecer, un hecho que inspiró la creación de la Fundación Leo, dedicada al acompañamiento de pacientes oncológicos.

Juan Felipe Muñoz

Más de dos décadas después, en noviembre de 2024, falleció Juan Felipe Muñoz, a los 42 años. Recordado por sus papeles en El Bronx y Alias JJ, además de su paso por Padres e Hijos, su muerte tomó por sorpresa al medio artístico, pues la causa no fue revelada públicamente. Compañeros y seguidores destacaron su carisma y su disciplina en un oficio al que dedicó la mayor parte de su vida.

Rosita Alonso

En junio de 2025 murió Rosita Alonso, a los 87 años, reconocida como una actriz versátil y una de las figuras con más trayectoria en la televisión nacional. Compañeros de pantalla la describieron como “una dama”, “una maravillosa compañera” y “una excelente actriz”, calificativos que reflejan el cariño que se ganó dentro y fuera de los sets.

Conrado Osorio

Finalmente, el 27 de noviembre se reportó la muerte de Conrado Osorio, a los 49 años. El actor, quien participó en varias producciones nacionales, incluida Padres e Hijos, falleció a causa de un agresivo cáncer de colón que ya había hecho metástasis en su cuerpo. Su partida causó impacto entre colegas y fanáticos que siguieron su carrera por más de dos décadas.

Los nombres de estos actores permanecen en la memoria de quienes vieron crecer a varias generaciones de personajes en la emblemática serie familiar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.