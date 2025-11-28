El hotel paisa que recibió importantes reconocimientos Michelín, una joya en las montañas

Entre las montañas de Antioquia, un hotel sostenible conquistó dos llaves Michelín y se convirtió en un destino obligado para viajeros del mundo

Colombia es un referente turístico a nivel mundial. Sus destinos, su cultura, su gastronomía y mucho más complementan esa oferta única para propios y visitantes. Además, gracias a importantes listados, el país ha conseguido ganar un mayor reconocimiento y competirle a otras potencias en este mismo sector. Un hecho destacado fueron los dos premios que recibió un hotel paisa que es un verdadero referente de Antioquia y del país. Con el reconocimiento otorgado por la Guía Michelín, se posiciona como un lugar imperdible al visitar la región. Se trata de Cannúa Lodge.

Cannúa Lodge, el hotel paisa que se llevó importante reconocimiento de la Guía Michelín

Ubicado en el municipio de Marinilla, Cannúa Lodge es un verdadero lujo, y no únicamente por su arquitectura, pues su locación es realmente especial. Este hotel paisa se encuentra entre las montañas de Antioquia, específicamente en la vereda Gaviria. Para lograr un impacto, se diseñó con el fin de imitar patrones de la naturaleza, buscando un equilibrio con el lugar en el que se encuentra.

Una vista lejana del Hotel Cannúa Lodge.

Gracias a esto, el hermoso lugar se sumó a los hoteles reconocidos con llaves Michelín —en este caso son dos—, distinción que se debe en parte a su arquitectura sostenible. Quizás no muchos lo sepan, pero este lugar fue construido con ladrillos de tierra comprimida. Además, busca que sus visitantes tengan una conexión especial con el entorno, contando con espacios para realizar senderismo y visitar fincas vecinas, las cuales son productoras de orquídeas y aguacates, siempre orientadas al diseño de entornos sostenibles y regenerativos.

Se fundó hace unos 10 años y las personas detrás de este proyecto son Brian Schon, Nathan Rodgers y Santiago Giraldo Díaz, quien actualmente es su administrador. Este último ha liderado el desarrollo y la operación de este importante hotel paisa. Gracias a su gestión, han convertido lo que antes era un potrero en un bosque reforestado, contando hoy con diez habitaciones y ocho cabañas independientes. Todo ello bajo un concepto rústico que busca mantener la conexión con su entorno.

Para lograr un diseño acorde a lo que buscaban sus fundadores, contaron con los servicios de Lucas Henquín. Este arquitecto es especialista en sistemas pasivos para edificaciones con alta eficiencia energética. Ha pasado por despachos de arquitectura de Argentina, México y Colombia. Aunque sus precios son elevados, es algo comprensible por su oferta tan única.

Gracias a su concepto, construcción, arquitectura y demás, lograron cumplir con los criterios de la Guía Michelín, siendo el único hotel paisa en conseguir dos estrellas, una distinción que también recibió Casa Pestagua en la Ciudad Amurallada.

