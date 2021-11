El participante del primer Yo Me Llamo que Amparo Grisales quería echar del concurso

.Publicidad.

La primera temporada de Yo Me Llamo fue tan exitosa que logró posicionarse como el quinto programa más visto en toda la historia de la televisión colombiana, superado tan solo por leyendas como Betty La Fea, Pasión de Gavilanes, Protagonistas de Nuestra Tele y A Corazón Abierto. Con un final histórico que marcó más de 20 puntos de rating, fue el reality donde Caracol encontró la fórmula para dominar con mano de hierro las noches de televisión entre semana.

De la primera temporada se recuerdan personajes como Rafael Orozco, Nino Bravo, Marc Anthony y Rubén Blades, pero hubo uno con el que los televidentes se enamoraron mientras que el jurado y en especial Amparo Grisales se cansaron de él: Ricardo Arjona.

Fernando Rodríguez era el hombre detrás del artista guatemalteco, que en la fase final del programa cometió varios errores que merecían que fuera eliminado. Sin embargo, como los resultados se definían por votación del público, le tuvieron lástima por sus errores y lo votaban en masivamente para que no fuera eliminado.

Durante dos o tres capítulos el público salvó a Arjona cuando era de las peores presentaciones y esto llegó a un límite que terminó hartando a Amparo Grisales. Luego de que esto sucediera varias veces, la diva declaró en vivo que no toleraba más esa situación y que era capaz de abandonar el reality si nuevamente este era salvado por el público.

Finalmente, en el capítulo que Amparo manifestó su malestar, el imitador fue el sexto finalista del programa cuando ya no tuvo el apoyo del público suficiente y salió eliminado, pero era para que por rendimiento hubiera sido eliminado unos dos participantes anteriores. Esta situación no se ha vuelto a repetir e incluso después llegaron imitadores de Yo Me Llamo que llegaron a la final haciendo a Arjona, como el caso de la tercera y séptima temporada cuando sus imitadores terminaron en tercera posición.

