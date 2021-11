Putin, el poder que sostiene a Daniel Ortega en Nicaragua

.Publicidad.

Una de las primeras y pocas visitas de Daniel Ortega al exterior fue en diciembre de 2008 a Moscú. Ocasión para recordar que la antigua Unión Soviética fue aliada estratégica de Nicaragua en la revolución sandinista, como otros cuantos países del Este de Europa. Desde Moscú se enviaba armamento y se entrenaba a las fuerzas revolucionarias que combatían contra Anastasio Somoza Debayle.

Vladimir Putin correspondió al gesto de Ortega con otro. Cuando estaba de viaje por América Latina en 2014, hizo una visita sorpresa a Nicaragua. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la cúpula del Ejército y la Policía lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Managua con abrazos de camaradas. Habían hecho bien la tarea y Moscú estaba complacido con la lealtad expresada en ser uno de los pocos países que reconoció la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasua y Osetia del Sur. Más importante aún, Ortega acababa de darle el espaldarazo en un tema de grueso calibre internacional: la crisis de Ucrania del 2013, en la que hasta llegó a criticar las sanciones que Occidente impuso a Rusia en ese momento.

-Publicidad.-

Putin ha sabido compensar el apoyo político. En el 2016 le envió el primer lote de 20 tanques de guerra T-72B de un total de 50, por 80 millones de dólares en lo que llamaron “cooperación técnico militar”. La agencia Novosti ya había dado cuenta de 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, y “un lote” de vehículos blindados. Además de cuatro lanchas patrulleras, que costaron 45 millones de dólares. Rusia financió un centro de entrenamiento militar para la lucha contra el narcotráfico en Managua, y entregó ayudas por 26 millones de dólares para desastres naturales, no ajenos a la intensa actividad sísmica del país.

El líder ruso no ha ahorrado términos de afecto al presidente nicaragüense. Lo llamó “querido amigo” y “hermano” al conmemorarse el 40 aniversario de la revolución en julio del 2019, en una misiva que Rosario Murillo leyó a todo el país. El hecho era además significativo porque en abril del 2018 se habían contado 328 muertos y 88.000 exiliados en las protestas populares que marcaron un hito de la represión del binomio Ortega-Murillo en medio del repudio internacional.

Publicidad.

Meses después el gobierno nicaragüense le donó a Rusia un terreno de 5.656 metros cuadrados en la zona de Managua donde están las embajadas, valorado en unos 870.000 dólares. Laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja presidencial -sancionado por EE.UU. por corrupción y violaciones de los Derechos Humanos- que funge de asesor de inversiones acababa de llegar de Rusia de participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo donde había firmado con Rusia varios acuerdos de cooperación económica y comercial. Laureano es el enlace con Moscú.

Desde hace mucho tiempo las dos naciones tienen relaciones diplomáticas. En 1944 se establecieron embajadas en Moscú y Managua. Años después, cuando el comandante sandinista regresó al poder en 2007, empezó “una cooperación intensa” como la ha descrito Ortega, que va desde entrega de alimentos, hasta ayuda en desastres naturales, y temas de seguridad.

Putin ha sabido compensar el apoyo político de Ortega

Cuando la campaña presidencial de este año se convirtió en prisión para los candidatos opositores y no se podían acallar las voces en contra el antidemocrático y dictatorial proceder, Rusia salió al quite y 12 días antes de las elecciones entregó un lote de 250 autobuses a cooperativas de transporte en un gesto de apoyo el régimen. Antes había enviado 3,9 millones de vacunas Sputnik V y Sputnik Light.

Con el triunfo cantado del domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se unió al coro ruso. Como Cuba, Irán y Turquía. No así China, la otra superpotencia anti-EE. UU. Las razones van más allá de la desconfianza ruso-china signada por los intereses que marcan la realpolitik de ambos, que no coinciden lo suficiente. A lo que se suma el respaldo de la rival Taiwán a Ortega.

Taiwán vio perder aliados como Panamá, Salvador y República Dominicana en 2016, pero Nicaragua se mantiene como uno de los nueve países que aún conserva en América Latina y el Caribe, donde tiene siete oficinas de representación comercial. El economista Mario Arana, coordinador de la comisión de relaciones Exteriores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJS) asegura que la relación comercial con China Continental tiene mayor peso que la de Taiwán, y pone de presente que la posición con Ortega no es lo que les gustaría ver a muchos nicaragüenses que han decidido un cambio en el rumbo del país. El politólogo Julio Shiling, radicado en EE.UU., lo pone de esta manera: “China comunista no se hará más rica por tener una embajada en Managua, no lo necesita porque son aliados en la subversión. Le es más útil (Ortega) como un aliado táctico… y en el caso de Nicaragua prefieren que Taiwán esté cumpliendo el papel penoso de estar callado ante el gran coro internacional que ha denunciado y sigue denunciado los crímenes de lesa humanidad que ha cometido”.

Poco antes de las elecciones del domingo, Sergio Ramírez, escritor exiliado y exvicepresidente de Nicaragua, lanzó esta pregunta: “¿Quién sostiene al presidente nicaragüense Daniel Ortega en el exterior?”. La respuesta bien sabida se confirmó cuando las votaciones sellaron el triunfo de Ortega con el 75 % de los votos. Desde el Kremlin, el ministro de relaciones ruso, Sergéi Lavrov elogió la legalidad de las elecciones y denunció a Estados Unidos por su campaña para evitar el reconocimiento de los resultados. En medio del rechazo global generalizado, Rusia con su presidente Vladimir Putin se ratificaba como el superaliado del presidente de Nicaragua, que logró reelegirse por cuarta vez.

Aislado internacionalmente, Ortega tiene entre la manga el as del gran hermano que escribió el 17 de julio de 2019: “Nicaragua siempre puede contar con la ayuda de Rusia”. Cuando en Managua hay una estatua del astronauta Yuri Gagarin y en Crimea una embajada de Nicaragua, todo está dicho.

| Te puede interesar: