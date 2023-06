El participante de MasterChef al que le hicieron el feo varias veces: pasó malos ratos

Tras su salida, el Padre Walter habló de las cosas que no se ven en cámara en el reality del canal RCN. No todos son tan buenas personas como parecen a simple vista

.Publicidad.

Ya han sido varios los participantes que han abandonado la competencia en MasterChef Celebrity. Algunos de ellos dieron gran pelea para seguir en el programa del canal RCN, pero no les alcanzó al final. Y como es habitual, muchos de ellos pasan por los sets de 'Buen día Colombia', donde hablan de su paso por el reality. Algunos de ellos confiesan saber poco de cocina o simplemente reconocen las cosas buenas que quedaron. Uno de los participantes que fue eliminado recientemente, el padre Walter, también habló de su participación; eso sí, sus declaraciones dejaron a más de uno sorprendido, ya que no parece que las cosas fuesen así.

¿Qué dijo el participante de MasterChef Celebrity tras su salida?

Y es que, el primero en hablar sobre el ambiente interno en el reality fue Vargasvil; aunque al inicio su posición parecía un tanto alocada, ya son dos con experiencias similares. Tal parece que para el padre Walter, la experiencia en MasterChef Celebrity, no fue la mejor de todas. Es muy probable que, varias cosas no fueran grabadas por las cámaras del canal RCN. Según relató el participante que salió, tanto a él, como a otra concursante, la hacían a un lado. Aunque en la televisión y en las redes parece el mejor ambiente, en el fondo no es tan cierto como parece.

-Publicidad.-

|Le puede interesar Se convirtió en un fracaso total: La prueba de que MasterChef solo tuvo éxito cuando estuvo Carla Giraldo

Al parecer, el hombre habría sido rechazado en parte por usar el cleriman, vestimenta usual del padre. Aunque para él no hay problema, parece que para los demás sí. Además, el hombre llegó a comentar que otros participantes de MasterChef Celebrity, llegaron a responderle de mala forma. Por otro lado, comentó que al inicio, los demás actores lo hacían a un lado a él y a la actriz Zulma Rey. Sin duda alguna, no todo es como se ve en las pantallas del canal RCN.

Publicidad.

Polémicas del reality de comida del canal RCN

Y es que, para algunos televidentes, ya son notables las malas actitudes de algunos participantes. Un claro ejemplo de esto es Martha Isabel Bolaños. Y es que, la mujer se ha convertido en la villana de esta temporada de MasterChef Celebrity. Aunque esto seguramente cambie, pues al inicio esto mismo ocurrió con la actriz Carolina Acevedo.

Vea también: