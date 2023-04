El Pacífico, con Cali a la cabeza, el invitado nacional a la Feria del Libro de Bogotá

Por: Oscar Seidel |

abril 19, 2023

Cali está lista para exponer lo mejor de la literatura y la cultura popular en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO.

Este año, "la sucursal del cielo" y "capital del Pacífico colombiano" participará como ciudad invitada de honor al importante espacio que se desarrollará del 18 de abril al 2 de mayo en Corferias.

En total serán 15 días en los que Cali tendrá, en un stand de más de 90M2, ubicado en el Pabellón Colombia de la FILBO, conversatorios, talleres, presentaciones de libros y actos artísticos y culturales para que el país y el mundo entero conozcan una vez más el talento que se gesta en la capital vallecaucana y en la región del Pacifico. Por tal motivo, aceptando el llamado de la secretaria de Cultura de Cali a la Fundación de Escritores del Pacífico colombiano-FUESPACOL, se hizo entrega a través de la Red de Bibliotecas Públicas, los libros de 27 escritores asociados, correspondientes a 63 títulos, para un total de 475 libros.

Los libros de los asociados de Fuespacol estarán para su comercialización en la Carpa del Pabellón Colombia Stand de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali. El escritor tumaqueño Oscar Seidel se hará presente con los siguientes libros:

1. Novela “El dulce olor de Puerto Perla”. ISBN: 978-628-95091-3-7 Editorial: MinCultura Colección Pacifico Literaria 2022. Bogotá. Sinopsis: El Pacífico colombiano y el Valle del Cauca cuentan con una riqueza cultural y biodiversidad excepcional, su gente, sus narraciones, sus expresiones artísticas, su diversidad de climas, geografías y paisajes son únicos. Por esta razón, es un gran motivo de alegría saber que hoy este trabajo cobra vida para reflejar gran parte de las historias que narran y nacen desde estos territorios. Si algo nos han enseñado nuestros ancestros es que la oralidad siempre ha sido esa columna vertebral para transmitir saberes de generación en generación para el Pacífico, para esta región. Es así como uno de los grandes retos que hoy nos une es hacer que esa palabra, que se convierte en ese elemento cohesionador de nuestras comunidades, se plasme por escrito para salvaguardar y relatar esta esencia. Todos los trabajos compilados en esta increíble obra son excepcionales: "El dulce olor del Puerto Perla" del autor Óscar Seidel hace un análisis profundo de la realidad de Tumaco, conocido como “La Perla del Pacífico colombiano”, partiendo de un mal olor que todas las comunidades e instituciones no encontraban su procedencia

2.Novela “El dulce olor de Puerto Perla”. ISBN: 978-958-48-7371-2 Editorial: Grafitel. Pereira Sinopsis: La trama transcurre en el puerto de Tumaco, lugar donde la ficción toma cuerpo enmarcado dentro de un clásico de la literatura universal, “La náusea” de Sartre, utilizada más como una antinomia, ya que en Puerto Perla todos tienen conciencia de ese mal olor que termina por ahuyentar a todos sus habitantes, contrario a los burgueses descritos por Sartre, ya que estos terminan por no advertir la realidad que los circunda; al igual que en “La Peste” de Camus, el autor en la trama pone de relieve la carencia de una moral universal, manifiesta en los politicastros que terminan por desconocer el origen del mal olor, desviando recursos, robando lo poco que hay en los erarios públicos, cuando la verdad la pestilencia emana de sus propios cuerpos, una metáfora de la corruptela que ha acompañado a la mayoría de políticos de Tumaco, de Nariño y de Colombia por no ir más lejos.

3.Novela “En busca de la semilla”. ISBN: 979-8509432330 Editorial: Amazon. USA Sinopsis: "En busca de la semilla" se estructura desde la voz omnisciente de un narrador plural en tercera persona –a través de cuarenta capítulos–, narrador que visualiza, produce semióticamente y ordena ante los lectores de la última novela de Oscar Seidel –en su imaginativo telar narrativo— los procesos de enunciación y de enunciado de dos historias escritas en contrapunto creativo. Primero, la historia de Francisco Pizarro y sus tres expediciones e invasiones en el Mar del Sur hacia la conquista del Perú: 1524-1525, 1526-1527, 1531-1533, la destrucción del Imperio Inca y la configuración de un Virreinato español en el Nuevo Mundo, historia que se extenderá a sus sucesores, después de su asesinato en manos de Almagro, el Mozo. De igual forma, la historia inenarrada hasta el presente de la real y legendaria Isla del Gallo, en el Litoral Pacífico Colombiano, cerca del puerto de Tumaco, en donde Pizarro habría tomado la decisión de conquistar Birú (el reino Inca) y trece de sus compañeros –denominados— “de la fama”, lo habrían seguido en la aventura. La Isla del Gallo sería el escenario también de los primeros mestizajes en el Mar del Sur, en los genes y descendencia de Martín Rodríguez y Juan García, con indígenas Sindaguas. A su vez, en cuanto a los procesos de enunciación se refiere, Seidel y su narrador omnisciente –proponíamos, contrapuntísticamente— informan y construyen de manera estratégica (el narrador es un estratega al narrar y configurar tensión y suspenso en el relato, en la perspectiva de E. A. Poe), la historia del profesor y luego escritor de la novela “En busca de la semilla”, Alcibíades García, su esposa Eloísa y sus hijos Argimiro y Florinda, quienes viven en el tiempo de la escritura de la novela en España, buscando sus orígenes en Extremadura, trabajando y estudiando.

4.Novela “¿Hasta cuándo me persigues?”. ISBN: 979-8576616039 Editorial: Amazon. USA Sinopsis: La economía es una de las virtudes de Seidel, esto recuerda la sentencia de la parafraseología popular: lo bueno, si breve, dos veces bueno, ya que el autor desarrolla 44 capítulos en 100 páginas, de tal manera que esa brevedad atrapa al lector de manera inmediata, queriendo seguir la lectura hasta encontrar el desenlace. La novela “¿Hasta cuándo me persigues?” nos transporta a una ciudad y una región, a un lugar y a unos hechos que no nos son indiferentes: el Valle del Cauca en tiempos del Cartel. La trama transcurre en un hospital, con un médico que debe enfrentar las infiltraciones de la mafia a su sitio de trabajo, lo cual repercute en su vida privada y, finalmente, en su salud, ya que termina por enloquecer. Los personajes tienen una secuencia maravillosamente lógica y una psicología que termina por singularizarlos, cosa algo difícil en el campo de las letras.

5.Cuentos y Minicuentos “Contra el destino nadie la talla”. ISBN: 979-8711093879 Editorial: Amazon. USA Sinopsis: El escritor Oscar Seidel es de los pocos cuentistas del Pacífico que con bastante intensidad ha narrado la vida de los habitantes del litoral. De sus vivencias de la niñez y de la juventud en Tumaco, su pueblo natal, y de la Oralidad trietnica que escuchó, logró relatar historias reales y fantásticas en una serie de cuentos largos, breves y minicuentos, sobre el drama, la desolación y el olvido de estos seres de su región. Un título bien traído para unos 28 cuentos largos, 09 breves, y 37 minicuentos que se presentan de manera condensada de acontecimientos inventados, realistas o fantasiosos, pero todos ellos creados con agudeza y gracia, a lo largo de un libro de 103 páginas. Los cuentos se enmarcan en la cotidianidad, aquel carácter repetitivo que hace que muchos seres humanos, enemigos de la vida común, conviertan sus existencias en un lugar de confrontaciones próximas a cualquier neurosis callejera, como lo narra en «Contra el destino nadie la talla». Los cuentos parten de un acto de ficción, que, por estar escritos de manera argumental y sencilla, despiertan una reacción emocional en el lector, al punto que mentalmente vuelve a recrear las situaciones vividas.

6.Cuentos y Relatos “En el mar de sus recuerdos”. ISBN: 978-958-48-0403-7 Editorial: Grafitel. Pereira Sinopsis: Los cuentos de Oscar Seidel nos conducen por los laberintos culturales del Pacifico, dentro de los cuales los seres humanos se mueven en progresión sicológica de sentimientos e ideales que forman la mitología y los arquetipos expresivos del alma terrígena. El escritor se adentra en el acontecer enigmático de la naturaleza, en los pormenores equívocos de la conducta humana y en los desequilibrios de irrealidades inasibles. En los cuentos de Seidel pululan inestabilidades, inquietudes e incertidumbres, encuadradas en los imponderables de una dinámica mitológica. Su haber literario circula en un entorno alucinante, donde se conjugan fuerzas desconocidas con seres imaginarios y reales.

Es de admirar cómo elaborar, en un estilo fluido y atractivo, su sensible versatilidad artística. Se percibe, en estos cuentos sintéticos, la visión antropomorfa de las fuerzas naturales que fluyen, se combina y se mantienen operantes en el discurrir de la vida humana. Impresiona, también, cómo el autor comprende y exalta la cultura del Pacifico al fusionar y sincronizar las vertientes raciales de lo negro, lo indio y lo europeo, en una conformación sui géneris de hombres erráticos de aspiraciones y superaciones que fluyen del pasado y del presente multiformes y que coexisten en tradiciones mágicas, religiosas y filosóficas, trenzadas, significativamente, en los sueños del conglomerado humano del litoral.