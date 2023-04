13 municipios del Cauca se quedarían sin regalías por poca gestión

Según el Índice de Gestión de Proyectos con Regalías IGPR – Metodología de Desempeño 2021-2022, solo 13 municipios del Cauca (Villa Rica, Almaguer, Bolívar, López de Micay, Caldono, Mercaderes, Miranda, Piendamó, Silvia, Sotará, Suárez, Totoró y El Tambo) y una empresa pública (Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios S.A. E.S.P.) se quedarían sin ejecutar recursos y proyectos de regalías, según el artículo 169 de la Ley 2056 de 2020, en particular reza lo siguiente: “Si por dos mediciones de desempeño anuales consecutivas, estas entidades no obtienen un adecuado desempeño, se iniciará procedimiento administrativo de control que podrá dar lugar a las medidas de protección inmediata de no aprobación directa de proyectos y no designación como ejecutor”.

Municipios del Cauca se quedarían sin regalías por poca gestión El Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Sistema General de Regalías recordó a los mandatarios locales que estableció la obligación de cumplir con el adecuado desempeño, para ser elegido como entidad ejecutora y para que puedan continuar aprobando proyectos de regalías de forma directa, pues este índice IGPR irá tomando mayor relevancia para el beneficio de las comunidades del Cauca. “Hemos diseñado una estrategia de Asistencia Técnica Integral con el fin de brindar acompañamiento para que las entidades ejecutoras mejoren sus capacidades en la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR. El objetivo es que la medición contribuya a mejorar las condiciones para la gestión de proyectos de regalías de alto impacto a nivel regional”, precisó Tania Guzmán, subdirectora del Sistema General de Regalías del DNP. -Publicidad.- Los municipios y entidades públicas que hicieron bien la tarea: Estos son los municipios y entidades públicas que pueden seguir ejecutando regalías por sus resultados adecuados en las vigencias 2021 y 2022, ellos son: Argelia, Balboa, Cajibío, Caloto, Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, Departamento del Cauca, Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A Emtel, Florencia, Guapi, Industria Licorera del Cauca, Jambaló, Morales, Piamonte, Popayán, Puracé, Rosas, Santa Rosa, Sucre y Timbío. Publicidad. Municipios del Cauca con buena gestión en regalías