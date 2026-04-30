- El nuevo dueño de Movistar se estrena en el país con una multa

El nuevo equipo de Movistar tendrá que enfrentar una multa de 4.679.844.144 pesos. La razón detrás del castigo consiste en la presunta infracción de la portabilidad del número de celular. Tras las quejas de los usuarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinó la dificultad para cambiar de operador impuesta por Movistar y, una vez hecho el cambio, la insistencia para regresar.

Ahora, será el nuevo equipo de Movistar el que tendrá que atender la situación, porque después de la compra del 32,5 % de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar) por Millicom (matriz de Tigo) por más de $856.000 millones de pesos, la reestructuración es un hecho: a la Junta Directiva de la compañía llegaron Bart Vanhaeren, Sergio Michelsen, Salvador Escalón, Karim Lesina, Fernando Castillo Mayorga, Luciano Marino y Alejandro Guerrero.

La compra hecha por Millicom, una empresa con sede en Luxemburgo, pone en el panorama un nuevo competidor fuerte para Claro (Movistar pasa a tener 41,2 millones de líneas) y trajo transformaciones en la operación. El principal accionista de Millicom es el francés Xavier Niel. Para empezar, el nuevo gerente será Mariano Alonso, quien sustituye a Fabián Hernández. Para la junta directiva, Alonso era el indicado para ocupar el cargo pues, tras sus 13 años de trabajo en el grupo, el argentino gozaba de toda la confianza.

La nueva Junta Directiva también designó a Claudia Montoya como nueva secretaria general de la compañía. Montoya coordinaría al equipo de abogados contratados para hacerle frente a la millonaria multa, en caso de que Movistar apele la decisión. Antes de Montoya, Martha Elena Ruiz Díaz ocupaba el rol de secretaria general.

Ruiz Díaz trabajó desde abril de 2021 en Movistar y tiene un pregrado en derecho de la Universidad Externado de Colombia. Durante su tiempo en el grupo debió lidiar con varias sorpresas; una fue una multa por 127 millones de pesos impuesta por la SIC por presuntamente haber cobrado a un cliente una deuda que no le correspondía. En el país es frecuente que los usuarios interpongan quejas contra las compañías de telefonía; se suelen levantar disputas cuando los clientes deciden usar la portabilidad numérica.

La multa, si bien es importante, no afectaría los planes comerciales de la compañía, así como no afectaría el proceso de integración con Tigo. Ese será el trabajo a realizar durante 2026, mientras se preparan para hacerle la verdadera competencia a Claro.

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