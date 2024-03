Movistar terminó multado por cobrarle a un cliente por una deuda que no era suya

.Publicidad.

Un cliente de Movistar recibió con insistencia varios mensajes de texto, en que le reclamaban el pago de una deuda que no era suya. Los mensajes eran recurrentes y le pedían ponerse al día con el pago a sabiendas, por las respuestas del cliente, que se estaba llamando a la persona equivocada.

En primera instancia, el usuario con razón le pidió a la empresa de telefonía eliminar todos sus datos y aunque Movistar aceptó. Los mensajes continuaron llegando, afectando la tranquilidad del involucrado. La inconsistencia de Colombia Telecomunicaciones, la multinacional española cuya marca comercial es Movistar, con el afectado lo forzó a tomar acciones, al punto de escalar la queja ante la Superintendencia de Industria y comercio, entonces al mando de María del Socorro Pimiento, donde la petición fue atendida.

En primera instancia, la Super decidió mirar el contrato entre el cliente y Movistar, con el fin de entender la motivación de la empresa para contactar al mencionado. La operadora de telefonía alegó que contaba con los permisos del caso y que el cliente les dio todas las autorizaciones; sin embargo, no demostró que el involucrado tuviera una obligación bancaria pendiente. Con respecto a la petición de eliminar los datos, Movistar argumentó que, a pesar del interés del mencionado, la empresa no podía acceder a la solicitud por los requerimientos de la ley.

Después de la investigación la Super determinó, primero la empresa no debía contactar a la persona, menos si la involucrada no era la responsable de los pagos faltantes, segundo en los contratos no fue claro el propósito de la recolección de los datos, y tercero, se comunicó a la multinacional española que las peticiones del cliente habían sido resueltas a medias.

Por todo lo anterior la Superintendencia Financiera, bajo el mando de María del Socorro Pimiento, le impuso a Movistar, cuyo presidente es Fabián Hernández, quien ocupa el cargo desde el 2018, una multa de $127.236.000, equivalente a 3.000 UVT, para ser cancelada en el Tesoro Nacional. La resolución se divulgó el 5 de junio de 2023, no ha sido la primera vez que Movistar recibe una multa.

