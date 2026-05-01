- El ex ministro Luis Fernando Velasco no logró seguirse defendiendo en libertad

Los abogados que buscan la libertad de los exministros Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco son Alejandro Carranza y Rosa Elena Suárez. Los juristas y sus compañeros en el juicio del 30 de abril en el Tribunal Superior de Bogotá tienen la responsabilidad de conseguir la libertad de los exfuncionarios públicos. Aunque la situación no cambió en esencia en el pasado juicio.

Bonilla sigue vinculado con las acusaciones de corrupción y debe seguir dando explicaciones por el caso de la Ungrd; no obstante, desde el pasado 7 de abril se defiende lejos de la cárcel. Por su parte, Velasco seguirá privado de su libertad en Cali. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó lo emitido el pasado diciembre de 2025.

La suerte no estuvo de lado de los abogados. En la pasada audiencia no se consiguió mayor cambio; no obstante, durante el juicio del 30 de abril el abogado de Bonilla no fue el mismo que en la audiencia del 29 de abril. En esa fecha el defensor de Bonilla fue Jerry Darwin Daza Pulido, quien actuó en reemplazo de Alejandro Carranza, el 30 fue David Albarracín.

Si bien Carranza ha acompañado a Ricardo Bonilla en parte de su defensa contra las acusaciones de la Fiscalía, en las pasadas audiencias del 29 y 30 no ha estado presente en la totalidad del juicio. La Fiscalía, por su parte, mantiene contra los exministros las acusaciones de haber incurrido en concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en contratos vinculados. No es el primer caso mediático de Carranza.

El jurista Carranza es el mismo abogado de Nicolás Petro y del Presidente. En el caso del hijo del presidente, Nicolás, se le imputó haber recibido millonarias sumas de dinero destinadas a la campaña presidencial, de origen ilícito. Con Petro, Carranza se debía encargar de deslegitimar las acusaciones de Álvaro Leyva.



En su momento, Carranza demandó penalmente a Leyva con una amplia gama de delitos que incluyen desde conspiración para delinquir con fines de sedición, traición a la patria, instigación a delinquir, calumnia agravada e injuria agravada.

Del lado de Velasco, la abogada Rosa Elena Suárez, quien en el pasado ha mantenido una defensa de cuestionar la solidez de las pruebas de la Fiscalía y la credibilidad de los testigos, no consiguió mayor transformación en el juicio y enfatizó en pedir a la Fiscalía las pruebas irrefutables de que Velasco se quedó con algún dinero. En la audiencia del 30 de abril sigue argumentando que su cliente no debe seguir privado de la libertad.

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