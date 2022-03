El novio de Daniella Álvarez resultó siendo el verdadero príncipe azul

.Publicidad.

Con la alegría y sabrosura que la representa, los dolores no fueron impedimento para que la ex Señorita Colombia 2011 se luciera en una de las carrozas del Carnaval de Barranquilla. Desde hace varios años la modelo demostró que es ejemplo de verraquera y fortaleza, virtudes que no deja nunca de lado y que comparte con su solo su historia de vida. Días antes de que hiciera su aparición pública en el Carnaval, la barranquillera había compartido a sus seguidores que no podía caminar por un tiempo y usaría estrictamente una silla de ruedas para movilizarse.

Justamente así fue que apareció en la festividad y su novio Daniel Arenas demostró el amor y apoyo incondicional que le tiene. Un video que publicó el programa de chismes Lo Sé Todo demostró que fue él quien la ayudó a bajar y subirse de la carroza, además de acomodarla en la silla de ruedas.

