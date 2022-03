Mal entendido de Francia con Fajardo y vainazo a Petro

Hoy se anunció que la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo es el exministro de ambiente Luis Gilberto Murillo, quien también intentó ser precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, la misma de Fajardo, pero ellos le cerraron la puerta después de la llegada de Ingrid Betancourt en su momento.

Después del anuncio, la segunda precandidata más votada por el Pacto Histórico, Francia Márquez, contó que desde la campaña de Fajardo le pidieron ser su fórmula vicepresidencial y ella no aceptó. Decidió quedarse en la coalición en cabeza de Gustavo Petro.

Francia aprovechó el momento para tirarle un vainazo al mismo Petro al hablar del honrar su palabra por la promesa que había hecho la coalición de darle la vicepresidencia al segundo más votado en la consulta del pasado 13 de marzo.

Recibi invitación de la campaña de Sergio Fajardo para ser su fórmula vicepresidencial Agradezco tener en cuenta nuestra lucha No aceptamos por 2 razones: 1-Somos el Pacto Histórico y haremos el cambio para nuestra gente. 2-En mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra.

Sin embargo, el precandidato salió a desmentir a Francia diciendo que no sabía quién de su campaña había hecho su invitación y que nunca estuvo en consideración.

Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación. https://t.co/Fz0QjV48t1

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 17, 2022