- El niño genio colombiano que resolvió 100 operaciones en 233 segundos y quedó sexto en el Mundial de Cálculo Mental

Doménico Reina Villegas, de ocho años, resolvió los problemas matemáticos en apenas 3 minutos, superando a más de 8 mil participantes

El cronómetro avanzaba y, frente a una serie de operaciones matemáticas, Doménico Reina Villegas seguía concentrado en encontrar cada respuesta. Tenía que resolver 100 ejercicios matemáticos y el tiempo era limitado. No tenía un instante para vacilar.

Al terminar, habían pasado apenas 233 segundos. ¡Increíble! El resultado lo ubicó en el sexto puesto en el Junior Mental Calculation World Championship 2026, copa mundial de cálculo, celebrada en Bielefeld (Alemania), en septiembre pasado.

En la competencia participaron más de 8.000 niños y jóvenes de diferentes lugares del mundo con habilidades extraordinarias para trabajar con números. Probablemente, muchos de ellos, al igual que el genio colombiano, aterrizaron en Alemania en representación de países donde la calculadora es herramienta indispensable para cuentas mucho más sencillas que la del certamen de calculo.

La prueba final tenía un límite de 10 minutos para resolver 100 operaciones de cálculo mental. Frente al jurado, Doménico Reina Villegas completó el desafío. Los ejercicios incluían sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias: una sucesión de cálculos que debía resolver mentalmente, sin dejar que la presión del cronómetro comprometiera las respuestas.

Su estrategia, explicó después, no consistió en correr contra el tiempo, sino en privilegiar la precisión. Algo así como tortuga para pensar y liebre para ejecutar. «En cada pregunta yo me aseguraba de poder hacerlo bien», contó. Incluso se repetía mentalmente los enunciados dos o tres veces antes de responder.

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Sexto lugar entre 8.100 participantes de todo el mundo

Llegar hasta allí implicó superar varias etapas. Según relató Doménico, cerca de 200 participantes compitieron en la fase final. El niño fue el único representante de Iberoamérica que clasificó, de acuerdo con su madre, María Victoria Villegas.

Para el estudiante del Colegio Colombo Británico de Cali, el resultado fue especialmente significativo: además de situarse entre los diez mejores, se convirtió en el primer colombiano en alcanzar ese puesto destacado en la competencia.

Un campeón colombiano sin cancha ni balón: Doménico Reina resolvió 100 operaciones mentales —sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias— en 3 minutos y 53 segundos, durante la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026 en Alemania.

A sus ocho años consiguió entrar en el grupo de genios. Resolver cien operaciones en menos de cuatro minutos exige algo más que conocer las reglas de las matemáticas. También demanda concentración, agilidad para reconocer patrones y capacidad para mantener el ritmo sin perder precisión.

En ese escenario, el sexto puesto de Doménico se convirtió en una muestra de las habilidades que ha desarrollado desde que su entorno identificó su facilidad para los números.

Para sus orgullosos padres, María Victoria Villegas y Hernán Reina, el desafío no consiste únicamente en celebrar sus triunfos, sino en buscar alternativas que le permitan seguir desarrollando sus aptitudes sin dejar de lado otras dimensiones naturales y sanas para los niños de su edad.

María Victoria Villegas y Hernán Reina han acompañado el proceso de Doménico, apoyando su formación y la búsqueda de alternativas educativas acordes con sus capacidades excepcionales, en un camino que plantea retos para su familia.

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El niño genio colombiano, un talento que apareció a los cinco años

Genio. La facilidad de Doménico para las matemáticas comenzó a llamar la atención cuando tenía apenas cinco años.

Desde entonces, sus capacidades despertaron el interés de su familia, que ha acompañado su desarrollo y busca opciones educativas adecuadas para un niño que demuestra habilidades por encima de las habituales para su edad.

Tres años después de que identificaran ese talento, el resultado en la Copa Mundial de Cálculo Mental 2026 le dio una nueva dimensión a su historia. El sexto lugar internacional no llegó por resolver una operación aislada, sino por completar cien ejercicios en un tiempo récord para su edad.

Sin embargo, las matemáticas no son la única actividad que ocupa su tiempo. Doménico también practica golf y estudia piano, dos disciplinas que hacen parte de su formación. Aunque son actividades distintas, ambas le ofrecen espacios para aprender y asumir retos más allá de los números.

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