- Así se ve la calle 100 con carrera Séptima sin el puente vehicular que desmontó el IDU

Durante la noche del miércoles 14 de octubre y la madrugada del jueves 15, el paisaje de la calle 100 con carrera Séptima comenzó a despedirse de una de sus estructuras más reconocibles. El costado oriental del antiguo puente vehicular quedó completamente desmontado: cinco enormes vigas, de 19 metros de largo y unas 35 toneladas cada una, fueron retiradas como parte de una transformación que cambiará la movilidad de este sector del norte de Bogotá.

Casi seis décadas después de su inauguración, en 1968, durante la Alcaldía de Virgilio Barco y en vísperas de la visita del papa Pablo VI a Colombia, el puente cede su lugar a una nueva infraestructura. El proyecto contempla una estructura de 461 metros de longitud, con cuatro carriles, que conectará las troncales de TransMilenio de la carrera Séptima y la avenida 68.

La despedida de esta obra, que acompañó durante generaciones el tránsito por uno de los corredores más concurridos de la capital, marca el comienzo de otra etapa para este punto de la ciudad. También le puede interesar: El megaedificio de 23 pisos y medio billón de pesos que la Alcaldía de Bogotá levanta cerca de Corferias

Más de dos años de trabajos y espera para el nuevo puente

La estructura quedará desmontada en los próximos días del costado occidental. El desmonte y la demolición iniciaron el pasado 13 de septiembre. El IDU está cargo de las obras, junto a la firma multinacional Puentes y Torones, experta en este tipo de trabajos y contratada por el Consorcio Vial del Norte, que adelanta la construcción de la nueva Troncal de Transmilenio por la carrera Séptima, en el tramo comprendido entre la calle 99 y la calle 127. El tiempo de ejecución de las obras es de más de dos años, se espera que, sea entregado en 2029.

De acuerdo con lo manifestado por el IDU estas actividades de demolición y desmonte del viejo puente vehicular hacen parte de la construcción de la nueva y mejorada estructura, que pasara de 2 a 4 carriles en cada sentido. De ese modo, se espera permitir la conexión entre las dos troncales: la Avenida 68 y la carrera 7 hacia el norte de la ciudad hasta la calle 200 en la localidad de Usaquén. En este sector también se construirán tres pasos deprimidos vehiculares en sentidos norte – sur, norte – occidente y occidente – sur. También puede leer: Cómo logró Galán recuperar el campo de golf del Parque La Florida para que se pueda jugar sin gastar mucha plata

El puente de la 100: desde el Frente Nacional hasta la demolición

El nuevo puente vehicular contará con una extensión de 461 metros, más del doble de la longitud del antiguo puente, que era de 205 metros. El ancho de la estructura será de 16,20 metros, superior al del anterior, que contaba con 10,50 metros. El intercambiador vial de la calle 100, a la altura de la carrera Séptima, contempla la construcción de tres túneles que se utilizarán exclusivamente para el tránsito mixto, con el fin de descongestionar la circulación en la superficie de la estructura.

Los deprimidos se conectarán con todo el proyecto, articulando la movilidad entre las dos troncales del sistema. Las excavaciones se realizarán mediante herramientas tecnológicas, como tuneladoras traídas desde Alemania exclusivamente para adelantar estas obras. Se busca que, con la ayuda de esta tecnología, la duración de los trabajos disminuya de 24 a aproximadamente 12 meses. El costo total de este proyecto vial está entre $1,3 y $1,5 billones. Se espera que el nuevo puente vehicular esté listo a finales de 2027 y que los deprimidos para el tráfico mixto entren en funcionamiento a finales de 2028.

En estos momentos, las obras del primer grupo de la troncal de la carrera Séptima presentan un avance del 7,23 %, frente al 7,24 % previsto en el cronograma del IDU. Se han ejecutado alrededor de $105,13 mil millones en cinco frentes de obra que se encuentran en desarrollo, con un avance de ejecución del 95 % en puntos específicos de las calzadas mixtas y de la troncal de TransMilenio.

De acuerdo con los cronogramas del IDU, las calzadas y el espacio público deben estar terminados a finales de 2026. El antiguo puente de la calle 100 con carrera Séptima se construyó y puso en funcionamiento en 1968, durante la administración del entonces alcalde Virgilio Barco Vargas y la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, en el periodo denominado Frente Nacional.

Fue inaugurado durante la visita del papa Pablo VI a Colombia. Hoy, después de cerca de 60 años de historia, deja de existir el histórico puente de la calle 100 con carrera Séptima. Le puede interesar en Las 2orillas: La vieja estación del tren levantada hace 140 años que aún sobrevive en el corazón de Fontibón

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