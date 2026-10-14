- Qué hay detrás del médico británico que murió en famosa fiesta electrónica en Medellín

Ajay Bhatnagar, tenía 51 años, era uno de los asistentes del festival EDC en la capital paisa, los análisis detectaron cocaína, anfetaminas y alcohol

La música retumbaba y las luces centelleaban en la oscuridad. Miles de asistentes seguían bailando en el Electric Daisy Carnival (EDC), festival internacional de música electrónica que llegó por primera vez a Medellín, celebrado el pasado domingo.

Entre la multitud, estaba Ajay Bhatnagar. El médico británico de 51 años, radicado en Estados Unidos había cruzado medio continente para asistir al evento. Su visita desencadenó en una emergencia médica que, en cuestión de horas, se convirtió en una investigación por su muerte.

Bhatnagar empezó a sentir malestar en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se celebraba el festival. Según los reportes, fue encontrado inconsciente en el suelo de uno de los escenarios. Sus allegados lo trasladaron a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro. Allí, el personal médico consiguió estabilizarlo inicialmente, pero su condición se agravó.

Finalmente, murió el lunes festivo 12 de octubre, alrededor de 5.00 p.m.

La posibilidad de una sobredosis apareció en los primeros reportes. Los análisis toxicológicos dieron positivo para cocaína, anfetaminas y alcohol.

El hallazgo puso el foco en lo ocurrido durante las horas previas a su hospitalización, aunque la presencia de esas sustancias no basta por sí sola para establecer la causa definitiva de la muerte.

La conclusión final dependerá de los procedimientos médico-legales y de la investigación de las autoridades.

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El médico detrás de la noticia de supuesta sobredosis

Bhatnagar hizo su carrera en Estados Unidos como oncólogo y radioterapeuta. Nació en Inglaterra. Era de ascendencia india y tenía 51 años. En 2002, cofundó el Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, dedicado a la atención de pacientes con esta enfermedad.

Su formación incluyó estudios de Bioingeniería en la Universidad de Pensilvania y Medicina en la Universidad de Pittsburgh. También recibió formación en administración de servicios de salud.

A lo largo de su carrera, trabajó en el campo de la oncología y estuvo vinculado con Alliance Oncology, organización relacionada con servicios de tratamiento contra el cáncer.

En 2023 fue reconocido como miembro distinguido en una edición especial del registro de los Mejores Médicos de Estados Unidos, según los reportes publicados sobre su trayectoria.

Bhatnagar vivía en Estados Unidos con su esposa. Durante su visita a Medellín se hospedaba en el hotel Haven, en el sector de Provenza.

Su viaje coincidió con el EDC, un festival creado por la compañía estadounidense Insomniac, especializada en grandes espectáculos de música electrónica. La edición de Medellín fue el fin de semana pasado y contó con la participación de artistas internacionales.

El evento fue organizado con la participación de Páramo Presenta, empresa colombiana dedicada a la producción de conciertos y festivales.

La muerte del oncólogo fue reportada como el segundo fallecimiento de un extranjero tras una emergencia médica durante el festival. El sábado 10 de octubre, Ismael Gerardo Méndez Huertas, un ciudadano costarricense de 27 años, también sufrió una emergencia y fue trasladado en ambulancia al Hospital Pablo Tobón Uribe.

La muerte del oncólogo fue reportada como el segundo fallecimiento de un extranjero durante el festival. El sábado 10 de octubre, Ismael Gerardo Méndez, un ciudadano costarricense de 27 años

Allí, murió durante la madrugada del domingo. Los dos casos corresponden a personas distintas y sus circunstancias deben esclarecerse por separado.

En el caso de Bhatnagar, los interrogantes se concentran en lo ocurrido dentro del festival, su traslado a la clínica y el deterioro de su estado de salud. Los resultados toxicológicos conocidos detectaron cocaína, anfetaminas y alcohol, pero aún es necesario establecer qué papel tuvieron esos hallazgos en su fallecimiento.

Mientras el EDC continuaba convocando a miles de personas alrededor de la música electrónica, Bhatnagar pasó de uno de los escenarios a una clínica de Medellín.

Sus allegados lo llevaron buscando atención médica; los profesionales intentaron estabilizarlo y, al día siguiente, murió. Ahora, los resultados forenses y la investigación deberán establecer qué ocurrió antes de que lo encontraran inconsciente y si una intoxicación o que circunstancias provocaron el desenlace.

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