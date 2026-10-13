El proyecto turístico de $800 mil millones que le frenaron a Territorio Panaca en el Quindío

La veeduría ciudadana cuestionó los efectos sobre el abastecimiento hídrico del municipio y logró que un Juzgado Municipal atendiera sus quejas

La disputa por Territorio Panaca, un complejo turístico de $800.000 millones proyectado en Quimbaya (Quindío), enfrenta a los promotores del negocio con la veeduría municipal Decide su Territorio y habitantes preocupados por el agua y el futuro del municipio.

A pesar de la cuantiosa suma de la inversión, el proyecto quedó frenado temporalmente en septiembre pasado. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya ordenó suspender el segundo debate del Concejo que buscaba modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) para incorporar la iniciativa.

La situación tiene partes encontradas. En una orilla, Jorge Alonso Ballén, fundador de Panaca, parque temático agropecuario que nació en 1999. El empresario del turismo rural, hoy apuesta por Territorio Panaca, un proyecto de $800.000 millones que enfrenta cuestionamientos por el ordenamiento territorial y el uso del agua.

La millonaria iniciativa nace de la alianza de diversos actores del sector, entre ellos el parque fundado en 1999, pero opera de manera independiente, con un equipo de gestión propio y autonomía en sus decisiones. Está a cargo de la constructora Perfek.

Juan Camilo Vásquez, director de Territorio Panaca, defiende la inversión como una oportunidad para ampliar la oferta turística del departamento.

En la otra orilla, Carolina Orozco, presidenta de la veeduría ciudadana, cuestiona la falta de documentos técnicos para discutir el proyecto y advierte sobre sus posibles efectos en el abastecimiento de agua.

Por su parte, la diputada del Quindío por el Pacto Histórico Jéssica Obando ha cuestionado la figura jurídica que permite incorporar estos proyectos al ordenamiento territorial.

Jéssica Obando, diputada del Pacto Histórico en la Asamblea del Quindío, cuestiona el proyecto Territorio Panaca y anunció acciones jurídicas contra la figura de los Proyectos Turísticos Especiales.

La medida judicial respondió a una tutela que reclama garantías de participación ciudadana y acceso a la información. El juez suspendió provisionalmente el segundo debate del proyecto de acuerdo 015 de 2026 hasta que se resuelva la acción.

El predio tiene aproximadamente 143 hectáreas, de las cuales se usará entre el 16 % y el 18 %. El resto corresponde a áreas de conservación ambiental y zonas verdes, que serán objeto de seguimiento por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

La decisión, entre tanto, no implica que Territorio Panaca esté cancelado. Por ahora, quedó detenido el trámite municipal necesario para incorporarlo al PBOT.

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Panaca y la Veeduría: dos bandos en disputa por el territorio

Vásquez sostiene que Territorio Panaca ya cuenta con un plan maestro revisado y aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Además, con el plan de manejo ambiental aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en marzo de 2026.

El proyecto detenido contempla diez etapas de desarrollo y un cronograma de entre seis y diez años para la ejecución total de las obras.

El director explica que no se pretende modificar el ordenamiento territorial de Quimbaya, sino incorporar la normativa correspondiente a una zona específica. Además, el representante empresarial argumenta que el complejo no funcionará aislado del municipio. Por el contrario, asegura que los servicios turísticos impulsarán la economía local.

Además, el proyecto sostiene que no compite con el municipio por el agua. En sus primeras etapas usará el acueducto que hoy abastece al parque. Más adelante, tomará el recurso de la quebrada Buenavista, ocho kilómetros río abajo del municipio. Es decir, agua que Quimbaya ya utilizó. El proyecto la tratará para hacerla apta para el consumo, la usará y la devolverá tratada a la quebrada, según Territorio Panaca.

La veeduría, en cambio, sostiene que la comunidad no tuvo acceso oportuno a documentos indispensables para evaluar una iniciativa de tal dimensión.

Orozco señala que no se publicaron anexos técnicos, cartografía detallada ni estudios sobre la quebrada Buenavista, fuente hídrica que es vital para los habitantes del territorio en su cotidianidad, mientras que Territorio asegura que adelanta actualmente espacios de socialización con las comunidades, las autoridades competentes y distintos grupos de interés de Quimbaya.

La discusión llegó al Concejo cuando se buscaba avanzar hacia el segundo debate para aprobar la modificación del PBOT.

La veeduría acudió a la justicia al considerar que no estaban garantizados el acceso a la información y la participación ciudadana. El acompañamiento jurídico también contó con integrantes del equipo de trabajo del representante a la Cámara por el Quindío Miguel Grisales.

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Panaca crece, mientras Quimbaya teme por el agua

El temor de los opositores se relaciona con la escala del desarrollo. Según Orozco, el proyecto equivaldría al 60 % del casco urbano de Quimbaya y competiría por el agua con sus habitantes.

La veeduría pide que primero se discuta cómo ordenar el crecimiento del municipio y se actualice su planificación territorial.

Panaca ya tiene presencia en la zona con su parque temático; después llegaron Fincas Panaca y el desarrollo asociado a Decameron Panaca.

Territorio Panaca sumaría una nueva dimensión a esa expansión: se proyecta sobre unas 143 hectáreas, con infraestructura turística y alrededor de 1.000 unidades residenciales.

Vásquez asegura que solo una parte del terreno se destinará a construcciones y que el resto se conservará para bosques, senderos y actividades ambientales. También sostiene que el abastecimiento de agua se manejará sin quitarles el recurso a los quimbayunos.

La ANLA, por su parte, aprobó un plan de manejo ambiental que contempla medidas de mitigación y compensación, aunque ese aval no elimina las preguntas sobre el ordenamiento territorial ni resuelve la controversia ciudadana.

Los $800.000 millones siguen sobre la mesa. La decisión judicial no resolvió si el proyecto debe construirse o no, pero sí impidió que el Concejo avanzara mientras se decide la tutela. El siguiente capítulo dependerá de ese fallo y de que las inquietudes de los habitantes sobre el agua, los documentos técnicos y el futuro del territorio tengan respuesta.

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