- Sasha Calle, la actriz colombiana que durmió en el sofá de una amiga y ahora triunfa junto a Scarlett Johansson

La actriz con doble nacionalidad integra el elenco de 'El Exorcista: Mártires', la nueva entrega de la saga de terror dirigida por Mike Flanagan

Sasha Calle sabe lo que es llegar a una audición de Hollywood después de trabajar en oficios varios para pagar las cuentas, no tener un lugar propio donde quedarse y dormir en el sofá de una amiga.

Su historia no empezó con una alfombra roja, sino siendo una joven que insistía en actuar mientras buscaba cómo salir adelante.

Antes de convertirse en Supergirl en The Flash y de compartir pantalla con Scarlett Johansson en El Exorcista: Mártires, la actriz tuvo que sostener su anhelo en medio de la incertidumbre económica como millones de inmigrantes que llegan a EE.UU. en busca del mítico sueño americano.

En su caso, las dificultades de la adaptación se intensificaron pues, más que sueño americano, el suyo era el “sueño Meca del cine”. Lo logró.

También puede leer: La historia de los buzos que el mar se tragó y sobrevivieron a la deriva llega al cine con Juan Pablo Raba en "Pacifico"

El Exorcista: Mártires, premio a años de esfuerzo

Luz, cámara y acción. El Exorcista: Mártires, nueva película del universo de terror que comenzó a tomar forma en 1973 con el clásico dirigido por William Friedkin, es su mayor logro como actriz.

Esta vez, la historia está en manos de Mike Flanagan, cineasta conocido por producciones como La maldición de Hill House y Doctor Sueño. La película fue rodada en Nueva York y su estreno en salas está programado para el 12 de marzo de 2027.

En la historia, Scarlett Johansson interpreta a Julie Miller, una detective de homicidios de Nueva York que, trece años después de capturar a un asesino en serie conocido como Father Sunday, debe enfrentarse a una nueva cadena de crímenes.

Sasha Calle interpretó a Lola Rosales en The Young and the Restless y debutó como Supergirl en The Flash (2023), convirtiéndose en la primera latina en encarnar a la superheroína de DC Comics.

Por su parte, el colombiano John Leguizamo encarna al criminal, mientras que Sasha Calle interpreta a Gina Restrepo, detective novata que acompaña a Miller en la investigación. El reparto incluye también a Chiwetel Ejiofor, Diane Lane y Laurence Fishburne.

La colombiana no llega, por tanto, como una figura decorativa a la producción internacional. Compartir escenas con Johansson y Leguizamo representa otro paso en una carrera que ha ido sumando papeles de mayor visibilidad. ¡Grande!

También puede leer: Anne Carson, la poeta que apagó el celular cuando le dieron el Nobel de Literatura y donará $4.800 millones del premio

De los trabajos ocasionales a Supergirl

Antes de vestir el traje de una superheroína, Calle conoció una cara menos glamorosa del mundo artístico. Sin alfombra roja, fans ni reflectores.

Nació en Boston (Massachusetts), pero tiene raíces familiares en Colombia por parte de su madre. Durante su infancia, vivió en Envigado y conservó el vínculo con la cultura colombiana, que ha reconocido como una parte importante de su identidad y que la llevó a tramitar la doble nacionalidad.

Su camino hacia la actuación no fue de flores. Mientras buscaba oportunidades, trabajó como anfitriona y en servicios de catering. También aceptó empleos ocasionales para conseguir dinero. Es decir, una inmigrante más en el montón.

En una industria en la que miles de aspirantes compiten por unos cuantos papeles, persistir suele ser tan importante como tener talento. Calle continuó presentándose a audiciones hasta que le sonó la flauta.

Sasha Calle integra el elenco de The Rip, thriller policial de Netflix dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon, quienes también participan como productores de la película estrenada en enero de 2026.

En 2018, se incorporó a la telenovela estadounidense The Young and the Restless. Allí, interpretó a Lola Rosales. El papel le permitió ganar reconocimiento y, en 2020, obtuvo una nominación al premio Daytime Emmy en la categoría de mejor intérprete joven en una serie dramática.

Era una señal de que su nombre comenzaba a abrirse espacio en la televisión gringa, puerta de Hollywood como en el caso de la barranquillera Sofía Vergara y otras actrices latinas.

The Flash fue su salto más rápido. En 2021, fue elegida para interpretar a Supergirl, después de un proceso de audiciones en el que participaron más de 400 aspirantes.

El director argentino Andy Muschietti encontró en ella la combinación de fuerza y vulnerabilidad que buscaba para Kara Zor-El, la prima de Superman. La película se estrenó en 2023 y convirtió a Calle en la primera actriz latina en interpretar a la heroína gringa en la pantalla grande.

Ahora, con El Exorcista: Mártires, Sasha Calle vuelve a una producción de gran alcance. No será heroína, sino investigadora forense. Del sofá de una amiga a la pantalla gigante.

También le puede interesar: Así es la mansión en Bogotá de Leo Kopp, el fundador de Bavaria, que terminó convertida en el templo de los masones

Anuncios.

Anuncios..