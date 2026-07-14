- El nieto de Luis Carlos Sarmiento Angulo que cambió la banca por el fútbol y hoy representa a Gustavo Puerta

Tomás Sarmiento prefirió construir su propio camino lejos del Grupo Aval. Fundó una agencia deportiva y hoy acompaña la carrera de grandes figuras de la Selección

En medio de la crisis que atravesaba el Deportivo Cali en 2024, un apellido comenzó a sonar con fuerza. Sarmiento Angulo aparecía como una posible tabla de salvación para el club 'azucarero'.

Durante varios días se habló de un supuesto interés del Grupo Aval por quedarse con una parte importante de las acciones del equipo y detrás de esa operación aparecía un rostro joven: Tomás Sarmiento, nieto de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien cambió el mundo de las finanzas por el de la administración deportiva.

Al final, aquella operación nunca se concretó. Sin embargo, el nombre de Tomás comenzó a despertar curiosidad. Hijo del banquero y de María Fernanda Carvajal, decidió recorrer un camino distinto al del resto de su familia. Mientras su padre y su abuelo construyeron uno de los grupos empresariales más poderosos del país, encontró su lugar en el deporte.

Con un trabajo silencioso, lejos de los reflectores y sin depender del peso de su apellido, ha logrado consolidar un proyecto propio. Hoy representa a uno de los futbolistas colombianos con mayor proyección internacional: Gustavo Puerta, el volante que muchos señalaron como el jugador más destacado de la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

El trabajo de Top Athlete Management en la carrera de Gustavo Puerta

Hace apenas unos años, Gustavo Puerta era un nombre desconocido para buena parte de la afición colombiana. Llegó al Bayer Leverkusen como una de las grandes promesas del fútbol nacional, pero sus oportunidades fueron limitadas y terminó buscando continuidad en el fútbol español.

En ese proceso hubo una empresa que nunca dejó de creer en él. Se trata de Top Athlete Management, la agencia fundada por Tomás Sarmiento en 2020 y con sede en Cali. Desde allí, acompañaron el crecimiento del volante cuando su carrera parecía haberse estancado.

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Detrás de ese proceso, también aparece otra figura importante: Miguel Cardona, director deportivo de la compañía. Ha seguido de cerca la evolución de Puerta y conoce el trabajo que hubo detrás de su explosión futbolística.

La preparación física, el acompañamiento permanente, la planeación de su carrera y las decisiones deportivas fueron fundamentales para que el mediocampista llegara al nivel que hoy muestra. Su gran actuación con la Selección no fue producto de la casualidad, sino del trabajo acumulado durante varios años.

Ahora el reto es aún mayor. El objetivo de Tomás Sarmiento y su equipo pasa por ubicar a Puerta en una liga de mayor nivel para consolidarlo como uno de los referentes del fútbol colombiano en Europa.

Tomás Sarmiento, el nieto que encontró su futuro en el deporte

Desde niño tuvo claro que su vida estaría ligada al deporte. Durante el colegio, encontró en la actividad física una forma de transformar su estilo de vida y esa experiencia terminó marcando su futuro profesional.

Su padre entendió rápidamente cuál era su verdadera pasión y lo apoyó para estudiar administración deportiva en la Universidad de Miami. Tras graduarse, Tomás decidió regresar a Colombia para construir su propio proyecto.

Se instaló en Cali y comenzó a trabajar en el área administrativa del Deportivo Cali, donde entendió que el verdadero patrimonio del fútbol colombiano estaba en las divisiones menores. Allí, descubrió que detrás de cada juvenil había una oportunidad para desarrollar carreras deportivas con una visión más profesional.

Con esa idea, fundó Top Athlete Management, una agencia enfocada en representar y acompañar jóvenes talentos. Para 2024, ya contaba con cerca de 35 deportistas en su portafolio. Además de Gustavo Puerta, también ha representado jugadores como Juan Portilla y, durante un tiempo, al defensor Andrés Llinás.

Tomás Sarmiento pudo seguir el camino de las finanzas y los grandes negocios familiares. Sin embargo, prefirió construir su propia historia desde otro escenario. Hoy, mientras muchos lo conocen por su apellido, él busca que su nombre sea recordado por descubrir, acompañar y proyectar a varias de las futuras figuras del fútbol colombiano.

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