- Los rentables negocios de Rafael Nadal con los que aterriza en Bogotá

Tras retirarse del tenis, el español se hizo empresario con hoteles e inversiones; a la capital llegó con su escuela deportiva que arrancó en el Club Los Lagartos

El 19 de noviembre de 2024, el mundo del deporte se detuvo por un momento. En una emotiva tarde en Málaga, durante la Copa Davis, Rafael Nadal Parera caminó hacia el centro de la pista, levantó la mano y se despidió para siempre del tenis profesional. Para millones de aficionados se cerraba la historia del hombre que redefinió los límites de la resistencia sobre la arcilla y conquistó 22 títulos de Grand Slam.

Ilustración 1retiro de Rafael Nadal

Sin embargo, aquella despedida no representó un punto final. Mientras el planeta del tenis asimilaba su retiro, el mallorquín ya tenía la mirada puesta en otro escenario: el de los negocios. Cambió las zapatillas por reuniones corporativas y trasladó la disciplina que lo convirtió en leyenda a un entramado empresarial que hoy abarca educación deportiva, hotelería, bienes raíces y nuevas inversiones.

La muestra más reciente de esta nueva etapa llegó a Colombia con el anuncio oficial de las clínicas y campamentos de la Rafa Nadal Academy en Bogotá. Pero este movimiento va mucho más allá de una simple estrategia de posicionamiento de marca. Hace parte de una estructura empresarial que el español ha construido durante años junto a su familia y que hoy sigue expandiéndose a nivel internacional.

Bogotá entra en el radar del método Nadal

La llegada de la Rafa Nadal Academy Camp a Bogotá representa un paso más en la expansión latinoamericana de la marca creada por el extenista. A través de este modelo, la academia busca replicar el sistema de entrenamiento que llevó a Nadal a la élite mundial, combinando preparación física, técnica y formación en valores como la disciplina, la resiliencia y el trabajo en equipo.

Uno de los aspectos más llamativos es que los entrenadores encargados de estas clínicas reciben formación directa en la sede principal de Mallorca, buscando mantener intacta la metodología desarrollada por el español.

Para el ecosistema deportivo colombiano, la llegada de estos programas representa una nueva alternativa para el desarrollo de jóvenes talentos. Para Nadal, en cambio, es la consolidación de una de las divisiones más importantes de su negocio fuera de las canchas.

La academia que se convirtió en un imperio

El corazón de este proyecto nació oficialmente en octubre de 2016 con la inauguración de la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor, la ciudad donde nació el extenista.

Ilustración 2Rafael Nadal Academy by Movistar en Manacor

Lo que comenzó como un centro de entrenamiento deportivo terminó convirtiéndose en una referencia internacional. Hoy cuenta con programas permanentes, torneos, eventos corporativos y sedes asociadas en países como Kuwait, Grecia y México, además de campamentos temporales en distintas regiones del mundo.

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Más allá de formar deportistas, la academia se ha convertido en un importante motor económico que combina educación, turismo deportivo y desarrollo de marca.

El engranaje empresarial detrás de Rafael Nadal

La fortuna de Nadal no solo proviene de los más de 134 millones de dólares obtenidos en premios oficiales durante su carrera. También se ha fortalecido gracias a contratos publicitarios con marcas internacionales y a una estructura empresarial manejada de forma cercana por su familia.

Gran parte de estas operaciones se articulan a través de Aspemir, la sociedad patrimonial familiar en la que participan su padre, Sebastián Nadal, y otros miembros de su círculo más cercano.

Uno de los vehículos más importantes es Mabel Capital, firma de inversión vinculada a proyectos inmobiliarios de lujo en España y Estados Unidos, de la que Rafael Nadal socio con el empresario Abel Mtutes. A través de esta compañía también participa en Tatel, la reconocida cadena de restaurantes que comparte con figuras como Cristiano Ronaldo y Pau Gasol.

A esto se suma Zel Hotels, su alianza con Meliá Hotels International. La marca busca posicionarse en el segmento de hoteles boutique inspirados en el estilo de vida mediterráneo, con presencia en destinos estratégicos y planes de expansión internacional.

Ilustración 3Zel Mallorca

Una carrera que continúa lejos de las canchas

La retirada deportiva no significó una disminución en la actividad de Nadal. Por el contrario, durante los últimos años ha fortalecido su presencia en sectores como la hotelería, los bienes raíces, las energías renovables y otros negocios vinculados al deporte y al turismo.

Su caso se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de cómo una figura deportiva puede transformar su prestigio en una plataforma empresarial de alcance global.

La llegada de su academia a Bogotá es apenas una muestra de esa nueva etapa. Mientras el tenis sigue recordando sus gestas sobre la arcilla, Rafael Nadal continúa construyendo una segunda carrera, esta vez lejos de las canchas, pero con la misma disciplina que lo convirtió en una de las mayores leyendas del deporte mundial.

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