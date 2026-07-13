- El Carmen de Bolívar se volvió el epicentro de los niños registrados como Erling Haaland

La fiebre por el goleador noruego Erling Haaland no solo rompe redes en las canchas de fútbol del mundo; también sacude las notarías de Colombia. El fenómeno, bautizado popularmente como la "Haalandmanía", tiene su epicentro en El Carmen de Bolívar, un municipio del departamento de Bolívar que vio nacer a los primeros homónimos del delantero estrella de la Selección de Noruega.

La historia de esta tendencia comenzó mucho antes del Mundial, a mediados de 2023. Walberto Estrada, un ferviente seguidor de la carrera de Haaland desde sus días en el Borussia Dortmund, cumplió la promesa que le hizo a su esposa tras ver al noruego brillar en la Champions League. Registró a su hijo bajo el nombre de Erling Haaland Estrada Arrieta. Los funcionarios de la Registraduría local creyeron inicialmente que se trataba de una "mamadera de gallo", pero el acta se firmó de forma seria. El caso se hizo viral en mayo de 2024, cuando se filtró en redes sociales el registro de una consulta médica del pequeño, desatando memes y comentarios sobre la particularidad de bautizar niños con nombres extranjeros en el Caribe colombiano. Hoy, el menor de poco más de dos años ya se reconoce a sí mismo frente a la televisión al grito de "ese soy yo, Erling Haaland".

El Haaland criollo salió del anonimato por una publicación en redes sociales que se hizo viral.

El auge de la Copa del Mundo de 2026 consolidó la obsesión. El 3 de julio de 2026, nació en el hospital de El Carmen de Bolívar otro "vikingo criollo". Su madre, Mariana Ortega, una campesina de 26 años, decidió llamarlo Haaland Martínez Ortega. Mariana relató que, a los de siete meses de gestación, sentía que el feto reaccionaba con movimientos bruscos en su vientre cada vez que veía al Manchester City en la pantalla. El padre del menor, José David Martínez, un productor local de aguacate, aceptó la elección. El acta oficial con matrícula 0458721 fue firmada sin trabas por el registrador Álvaro Herrera. Al pequeño ya lo apodan "El Vikingo" en las calles de tierra de su barrio.

El fenómeno de usar nombres de figuras del deporte no es nuevo para la Registraduría Nacional del Estado Civil, que para 2024 ya reportaba 14.712 personas registradas en Colombia como Luis Díaz y 1.096 como James Rodríguez. Sin embargo, la irrupción de Haaland marca una tendencia internacional en crecimiento. Mientras que en Perú el registro nacional ya contabiliza 559 recién nacidos llamados Haaland tras la fiebre de la Copa del Mundo, y en Ecuador el censo oficial reporta siete casos desde 2022, El Carmen de Bolívar se consolida como la cuna de los Haaland criollos.

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