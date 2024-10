El nieto de Ingmar Bergman presenta su film Armand en Seminci (Valladolid, España)

Por: David Sánchez |

octubre 29, 2024

El debut de Halfdan Ullmann Tøndel, nieto de Ingmar Bergman, como director de largometrajes en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, marca un momento significativo en su carrera. Su película Armand, o La tutoría en español, ha capturado la atención del público y la crítica por su tratamiento único de temas sociales. Sin embargo, Tøndel confesó que antes de su participación en el festival sabía muy poco sobre Seminci. "Es la primera vez que escucho de este festival, pero hice un poco de investigación antes de venir y parece ser un festival muy tradicional y muy bonito", señaló el cineasta, destacando la sorpresa y el entusiasmo que le ha generado estar en este importante evento cinematográfico.

En cuanto a su experiencia en festivales, Tøndel comentó que, aunque ha asistido al Festival de Cine de Tromsø en su país natal, Noruega, su papel en ese entonces fue como espectador. "Solo fui una vez como espectador y me encantó. Una de las mayores alegrías de la vida es ver a la gente ir al cine, no solo para ver películas, sino para compartir la emoción del cine", afirmó. Esta perspectiva refleja su profundo amor por el arte cinematográfico, tanto desde la silla del director como desde la audiencia.

El camino para hacer Armand no fue fácil. El proceso de financiación fue largo y lleno de obstáculos, con Tøndel luchando durante siete años para conseguir el apoyo económico necesario. "El sistema de financiación en Noruega es estatal, pero muy competitivo. Hay poco dinero y muchos proyectos, lo que hace que la competencia sea feroz", explicó. A pesar de los desafíos, fue el apoyo incondicional de la actriz Renate Reinsve lo que le permitió seguir adelante con el proyecto. "Renate fue una gran defensora de la película desde el principio. Siempre me decía: 'No te rindas, sigue adelante'. Su lealtad y apoyo fueron clave para que no abandonara", dijo Tøndel, mostrando la gratitud que siente por la actriz.

El director no solo alabó a Reinsve por su compromiso con el proyecto, sino también por su talento actoral. "Es una actriz increíble, muy intuitiva, y ofrece mucho al director. Es un verdadero regalo trabajar con ella", afirmó. Una de las escenas más difíciles de rodar fue una en la que Renate debía pasar de la risa al llanto en cuestión de segundos, algo que Tøndel considera "una tarea casi imposible para cualquier actor", pero que Reinsve logró con gran habilidad.

La película Armand parte de un incidente en una escuela primaria, pero rápidamente evoluciona para centrarse en los adultos y las tensiones ocultas entre ellos. Tøndel explicó que la idea nació cuando un amigo le contó una historia que capturó su imaginación. "Me fascinó cómo, con muy poca información, las personas construyen narrativas completas sobre los demás. Esto refleja cómo los prejuicios dominan nuestra sociedad", comentó.

Tøndel también recordó el emocionante momento en que recibió la noticia de que Armand había sido seleccionada para el Festival de Cannes. "Soñaba con ir a Cannes y me había imaginado tantas veces cómo sería recibir esa llamada. Cuando finalmente sucedió, me tiré al suelo, pero como lo había ensayado tanto, fue un momento muy extraño. Aun así, estaba muy feliz", reveló el director.

Armand está a punto de conquistar Hispanoamérica. Así lo confirmó el director con estas emocionantes palabras: ”La película se ha vendido a varios territorios en América Latina, aunque no sé exactamente en qué países se proyectará. Estoy completamente seguro de que llegará a los cines allí, lo que me hace mucha ilusión.”

Finalmente, el cineasta habló sobre su experiencia en Seminci, donde ha podido disfrutar de algunas de las especialidades locales, en particular el vino Ribera de Duero. "He probado el vino y es fantástico", confesó, añadiendo que estaba disfrutando mucho de su estancia en Valladolid.