- El negocio de las camisetas del Mundial 2026, en el que Colombia está bien parada sobre selecciones como Alemania

Un informe de JD Sports cruzó datos de Google, eBay y TikTok para saber qué selección manda en el mercado textil. La tricolor está en el puesto 6 y Brasil lidera

La batalla por el mercado textil del fútbol ha dejado de ser un asunto de gustos para convertirse en una guerra de datos. Según el último informe de JD Sports, la previa del Mundial 2026 revela un dominio marcado por tres gigantes, pero con matices reveladores en el comportamiento del consumidor.

Camisetas de la Selección que maneja Adidas.

Adidas hoy lleva la delantera en "fuerza bruta" con 14 selecciones bajo su sello (incluyendo a Colombia, Japón y la actual campeona, Argentina). Sin embargo, Nike (con 12 patrocinios) y Puma (con 11) no le pierden pisada, apostándole a la calidad sobre la cantidad. Puma, por ejemplo, ha logrado una jugada maestra con Portugal, posicionándola como la segunda camiseta más popular del mundo con una puntuación de 92,7 sobre 100.

México manda en Google, Brasil en el podio final

Los datos de búsqueda revelan comportamientos curiosos: México es el rey absoluto de las consultas en Google con más de 90.500 búsquedas mensuales, casi duplicando a Argentina. No obstante, en el balance final que promedia el interés en eBay y el impacto viral en TikTok, es la camiseta de Brasil (Nike) la que se corona como la más popular del mundo con una puntuación de 96,8.

La Selección Colombia: el fenómeno del sexto puesto

Para el mercado local, el dato más potente es el lugar que ocupa la Selección Colombia. La camiseta tricolor se ubica en el puesto 6 a nivel global, con una puntuación de 84,6. Lo impresionante es que Colombia supera en interés digital a selecciones históricas como Alemania (puesto 7).

Con 18.100 búsquedas en Google y un sólido movimiento en TikTok (12.000 menciones mensuales), la indumentaria de la selección nacional es hoy uno de los activos más valiosos para Adidas. Este interés no solo se traduce en clics, sino en una presión logística para las tiendas oficiales y outlets, que ven en la camiseta colombiana una "joya de la corona" que compite de igual a igual con la de potencias europeas.

La guerra de los "otros"

Mientras el tridente Adidas-Nike-Puma acapara el 75 % del mercado, un grupo de 11 selecciones ha decidido apostar por marcas alternativas como Kelme, Marathon o Hummel. Es en este ecosistema diverso donde se pelea por el bolsillo del coleccionista, ese que busca rarezas en plataformas como eBay, donde las camisetas de selecciones como Jamaica (Adidas) o Japón ya mueven miles de dólares en reventas antes de que suene el primer pitazo.

Al final, el Mundial 2026 se perfila como el torneo de la omnicanalidad: el éxito de una marca ya no se mide solo por quién levanta la copa, sino por quién logra dominar la conversación en TikTok y las subastas en eBay. En esa cancha, Colombia ya clasificó a las finales.

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