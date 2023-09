Las nueve marcas que han hecho los uniformes de la selección Colombia

.Publicidad.

No hay una imagen que cause más nostalgia para un hincha de la selección Colombia que aquella donde Iván Ramiro Córdoba está alzando el trofeo de la Copa América. En esa postal no solamente reposa la única alegría que el equipo nacional le ha dado a sus fanáticos, sino también una de las casacas más recordadas de la tricolor. Es que entre los elementos más representativos de cualquier equipo de fútbol está su camiseta; y en el caso de los uniformes de la selección Colombia, es un componente que puede transportar a un hincha a hechos que quedaron marcados en la historia.

Por ejemplo, todos recuerdan aquella camiseta color zapote con la que la tricolor jugó a principios de los años 70, así como aquella casaca roja con la que Freddy Rincón le hizo el gol a Alemania en Italia 90. Si a alguien le nombran el Tino, la primera imagen es la de sus goles a Argentina en el 5-0, vistiendo la camiseta totalmente amarilla; y si dicen James, es su gol en Brasil 2014 con la casaca de franjas azules. Cada recuerdo tiene un uniforme, y cada uniforme tiene una marca que lo diseña.

¡De pie! El reloj pasaba los 9️⃣2️⃣ minutos cuando Valderrama dio una asistencia perfecta para Freddy Rincón.



Gol de @FCFSeleccionCol ante Alemania, que logró la primera clasificación a los mano a mano de @fifaworldcup_es



🎥 FIFA TV#92DaysToGo #CreeEnTuContinente pic.twitter.com/1y0HCxE948 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 20, 2022

Las marcas que han hecho los uniformes de la selección Colombia

La selección Colombia fue fundada en 1924, momento en el que empezó a conformarse como institución. Sin embargo, no fue hasta 1938 que, por primera vez, vistió un uniforme, una vestimenta azul con pantalones blancos de la que solo tienen registro los historiadores. Con ese color celeste, haciendo alusión a la primera selección campeona del mundo, Uruguay, disputó el Mundial del 62 y jugó hasta 1970, momento en el que por primera vez una marca deportiva vistió a la tricolor.

Precisamente, ese año es el primero del que se tiene registro que una marca entró a relacionarse con la Federación. Según varios documentos, para ese momento la marca Casa Olímpica fue la que decidió vestir al combinado nacional, dando un vuelco abrupto al diseño del uniforme. El azul quedó en el pasado y el color zapote, haciendo alusión a la naranja mecánica (selección de Países Bajos), fue el predominante. Esta marca, aunque poco conocida, efectivamente se dedicó al mercado de utensilios deportivos, y fue fundada en 1945 por dos hermanos de apellido Neira. El contrato duró por 4 años.

Primer uniforme de la selección Colombia diseñado por una marca deportiva - 1970.

De 1975 a 1980, la selección Colombia no tuvo proveedor oficial y la camiseta con la que jugó la final de la Copa América 75 no tuvo logo. En 1980 llegó entonces Le Coq Sportif, la marca francesa que se convirtió en la segunda empresa en diseñar uniformes para la tricolor. La compañía europea continuó con la tradición del color zapote y su diseño lo vistió el mismísimo Willington Ortiz, jugador considerado como uno de los mejores de la historia del país. Sin embargo, en 1981 la alianza se acabó.

Le Coq Sportif vistió a la tricolor durante un año. De la mano de los franceses, Colombia disputó algunos amistosos.

El cambio al color amarillo y el primer contrato con Adidas, la empresa alemana

Hasta 1985, la selección Colombia no tuvo una marca reconocida que hiciera sus uniformes. Sin embargo, sí tuvo a una diseñadora de modas que cambió por completo el concepto de la tricolor. María Elvira Pardo fue la primera en vestir al equipo nacional de rojo y amarillo, colores que han sido predominantes hasta el día de hoy. Aun así, su diseño no duró mucho, pues luego la poderosa Adidas fue la encargada de vestir a la selección.

Ese mismo año, la empresa alemana llegó por primera vez a tocar las puertas de la Federación Colombiana de Fútbol, si no fue al revés, y hasta 1986 tuvo su logo en la casaca de la tricolor. Ese primer uniforme de Adidas tuvo como color principal el rojo y la vestimenta de visitante el color amarillo. En ambos casos, la pantaloneta fue azul.

La primera incursión de Adidas a la Federación fue en 1985, año en el que la selección abandonó el color zapote.

Ya para el 87, a la tricolor la vistió Puma, también alemana, y por primera vez el color amarillo fue el que coloreó el uniforme principal del equipo nacional. Sin embargo, en 1988 volvió Adidas, marca con la que la tricolor clasificó al Mundial de Italia 90 y que fue la encargada de diseñar la recordada camiseta roja con visos amarillos y azules en las mangas, con la que el equipo nacional llegó a los octavos de final de la cita orbital.

El paso de Puma como el proveedor del equipo nacional fue corto, apenas duró un año.

Kelme, Torino y Umbro, los logos que estuvieron en los uniformes de la selección Colombia desde 1991 hasta 1997

Después de un buen papel en el Mundial del 90 siendo vestida por Adidas, la selección firmó contrato con Kelme, la empresa española, en 1991. Ese año, la tricolor disputó la Copa América en Chile y quedó cuarta. Sin embargo, el diseño de la compañía fue una mala imitación del de Italia 90 y a día de hoy no es tan recordado como otros.

La camiseta de la marca Kelme inspirada en la del mundial de Italia 90.

Así fue como en 1992 llegó Torino, la marca colombiana que vestía a Millonarios, e hizo un diseño que no fue muy utilizado por el equipo, pues solo disputó tres partidos ese año. En 1993, la Federación concretó la firma de Umbro, la compañía que tuvo el honor de hacer el uniforme con el que el Pibe, Rincón y Asprilla vapulearon a la selección argentina 5-0 en el Monumental de River. La empresa británica le hizo tres diseños a la tricolor y la vistió en EEUU 94. Su contrato acabó en 1997.

Umbro diseñó el uniforme del recordado 5-0 que le propinó Colombia a Argentina un 5 de septiembre de 1993.

La casaca del único título de la selección Colombia

En 1998, clasificada al mundial de Francia, a la tricolor la vistió Reebok, otra empresa británica, dejando como anécdota al gran David Beckham vistiendo su diseño. Durante cuatro años, la marca hizo los uniformes de la selección Colombia, siendo el del 2001 el más recordado.

En el estadio el Campín, en la primera Copa América que se realizó en suelo colombiano, el logo de Reebok se hizo un espacio en la final, después de que la tricolor levantó su primer y único título en la historia. De la mano de Iván Ramiro Córdoba, la empresa inglesa vistió a la mejor selección del continente, teniendo un diseño amarillo con color azul en los sobacos.

Colombia se consagró campeona de América en el año 2001 y el logo que apareció en su camiseta fue el de Reebok.

Lotto y Adidas, las que han vestido a la tricolor en los últimos 20 años

En el año 2003, Reebok dejó de ser el proveedor de la selección y pasó a ser Lotto, la marca italiana que dejó diseños bastante queridos por los fanáticos colombianos. Para el 2004, la empresa creó una camiseta amarilla con lineas delgadas de color azul y rojo; en 2007, le puso unos decorados azules en los costados; y en 2010, colocó la bandera del país en los hombros. Aun así, aunque los diseños de Lotto son de los más recordados, con la empresa italiana la selección nunca pudo clasificar a un mundial.

Lotto es la segunda marca que más tiempo ha durado con la tricolor. Durante siete años le diseñó uniformes.

Desde 2010, Adidas volvió a ser la marca que viste a la selección Colombia. Durante los últimos 13 años, la empresa ha innovado en sus diseños y casi cada año saca una nueva camiseta para la selección. Ha tenido aciertos, como la casaca de Brasil 2014; pero también muy malas ideas, como la camiseta que vistió el equipo nacional para la Copa América del 2019. El último rumor es que la compañía alemana quiere vestir a la tricolor de negro, un hecho que sería inédito para el cuadro cafetero.