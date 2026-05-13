- La cabeza de la OMS que busca frenar el pánico por el hantavirus del crucero

El etíope Tedros Adhanom insiste en que el brote no tendrá gran magnitud, aunque teme nuevos contagios por incubación lenta

Las primeras reacciones ante el hantavirus detectado en un crucero que había salido desde Shuaiala, en Tierra de Fuego, la provincia más austral de Argentina, fueron de calma y control, dado que se trata de un virus de lenta incubación. Sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud tuvo que tomar cartas en el asunto.

Al principio era algo por lo que no había que preocupase, aunque sonaran alarmas que avisaban de la presencia del hantavirus en el buque MV Hondius, que había empezado un crucero el 1 de abril con más de 140 personas a bordo.

Sin embargo, ahora la situación ha tomado un cariz distinto cuando ya hay 3 muertos y 8 contagiados. Aunque el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, tranquiliza a la comunidad internacional diciendo que no es posible que estemos ante un brote de mayor magnitud, advierte que probablemente aparecerán más contagiados en los próximos días, porque el virus tiene un largo periodo de incubación.

De momento, científicos en Zurich y Ginebra que analizaron las muestras genéticas de un suizo infectado en el crucero ya confirmaron que se trata de la cepa de los Andes, que es transmisible entre humanos. La enfermedad, poco frecuente y sin vacuna, se transmite generalmente a través del contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados. Los suizos ya subieron sus resultados en la plataforma Virological.org

La cepa no ha mutado, no es totalmente nueva y se asocia con otras cepas provenientes de los Andes argentinos (2018), donde se registró un brote iniciado en la Patagonia durante un cumpleaños que sorprendió a la comunidad científica por su alto nivel de contagio. Allí se reportaron 34 infecciones y 11 muertos. Fue un análisis genético de estos casos el que demostró que la cepa Andes puede contagiarse entre humanos.

Muertos y contagiados

Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de hantavirus relacionados con el brote detectado en el crucero MV Hondius, informó la Organización Mundial de la Salud.

Las primeras víctimas fueron un matrimonio neerlandés que había viajado por Sudamérica antes de embarcar en el crucero en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril. El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y murió cinco días después. Su caso es considerado “probable” porque no fue sometido a pruebas diagnósticas.

Su esposa, de 69 años, también enfermó y falleció el 26 de abril en Sudáfrica. El 4 de mayo se confirmó que estaba infectada con hantavirus. La tercera víctima fue una pasajera alemana que desarrolló neumonía y murió el 2 de mayo a bordo del barco. Las pruebas posteriores confirmaron la infección.

Hantavirus en siete países

Con base en el recuento de France Press esta es la situación:

Países Bajos

Además de las dos víctimas neerlandesas, el médico del barco, también neerlandés, dio positivo a la cepa Andes. Presentó síntomas el 30 de abril y fue trasladado a Países Bajos, donde permanece aislado y estable.

Suiza

Un ciudadano suizo desembarcó en Santa Elena y posteriormente viajó a Suiza vía Sudáfrica y Catar. Comenzó a presentar síntomas el 1 de mayo y dio positivo para el virus.

Alemania

La pasajera alemana fallecida el 2 de mayo desarrolló fiebre y neumonía antes de morir a bordo. Las pruebas realizadas posteriormente en Países Bajos confirmaron el contagio.

Reino Unido

Dos británicos resultaron infectados y un tercero es considerado caso probable.

Uno de ellos fue evacuado desde la isla Ascensión hacia Sudáfrica, donde ingresó en cuidados intensivos. Otro trabajador del barco dio positivo el 6 de mayo y fue trasladado a Países Bajos. Ambos se encuentran bajo atención médica

Francia

Una ciudadana francesa repatriada desde el barco enfermó el 10 de mayo y dio positivo. Las autoridades informaron que su estado de salud empeoró la noche siguiente, como informó el lunes la ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist. La paciente desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación a París, en el que viajaban otros cuatro pasajeros del crucero, dijo la ministra a la emisora ​​pública 'France-Inter'.

España

Uno de los pasajeros españoles evacuados del crucero en Tenerife el 10 de mayo dio positivo en una prueba provisional. El Ministerio de Sanidad informó que permanece aislado en un hospital militar en Madrid y presenta un estado general bueno, con síntomas leves.

Los otros 13 españoles que cumplen cuarentena en el mismo hospital militar dieron negativo para el virus, señaló el lunes el ministerio en un comunicado.

Estados Unidos

Uno de los 17 estadounidenses que viajaban en el barco, evaluados el 10 de mayo y trasladados en avión a Nebraska, dio positivo por hantavirus, mientras que otro presenta síntomas leves, según autoridades sanitarias.

Uno de los viajeros fallecidos desarrolló neumonía. Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores musculares y malestar estomacal, y suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Y en Colombia…

En Colombia no se han documentado casos clínicos, pero si hay evidencia serológica (en sangre) de circulación del virus en el país. Es probable que las cepas que hayamos tenido sean de virulencia baja, dice el exministro de Salud, Fernando Ruiz.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud mantienen un monitoreo constante y sus reportes más recientes, reiterados en mayo de 2026 debido a la alerta internacional por el brote en Hondius establecen:

Cero casos clínicos: El INS aclara categóricamente que en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública no se ha reportado ni documentado un solo caso compatible con el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus.

Riesgo oficial: Las autoridades sanitarias colombianas catalogan el riesgo de transmisión y presentación de la enfermedad en el país como bajo.

Postura frente a la circulación del virus: El INS reconoce los estudios independientes que sugieren la circulación potencial de variantes del virus en roedores locales, pero enfatizan que esos hallazgos "no constituyen evidencia de transmisión activa sostenida ni de enfermedad clínica confirmada en el territorio nacional".

Vigilancia y prevención: El INS mantiene una vigilancia epidemiológica activa (en línea con la OMS) y promueve medidas de prevención básicas para la ciudadanía: tapar grietas en las viviendas, evitar la acumulación de basuras, no barrer en seco lugares que han estado cerrados (para no levantar polvo con posibles excretas de roedores) y ventilar bien los espacios

La secretaria de Salud del Distrito emitió un comunicado el viernes anunciando que Bogotá hace estricto seguimiento epidemiológico ante este evento internacional y que mantiene coordinación con las demás autoridades.

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