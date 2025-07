La marca suiza que le compite Adidas y desbancó a Nike con sus tenis, en el mundo de las maratones

On nació hace más de 10 años y desde entonces ha venido haciendo un trabajo significativo, logrando acompañar a grandes deportistas

Cada año se realizan múltiples maratones en las que no solo destacan los atletas que participan, sino también los tenis que los acompañan durante la competencia. En 2024, modelos como las Nike Vaporfly Next%2 y Alphafly 3 se robaron el show, al igual que las Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 y Adizero Adios Pro 4. Sin embargo, este año el panorama cambió: una nueva marca suiza se robó las miradas y se metió de lleno en la pelea por dominar este segmento. Se trata de On, una firma con varios años en el mercado que ahora quiere conquistar el mundo del running de alto rendimiento.

On, la marca suiza que quiere brillar en las maratones y pelear con Adidas y Nike

Durante la importante maratón de Tokio, celebrada el 2 de marzo de 2025, la etíope Sutume Asefa Kebede se coronó campeona en la categoría femenina. Su triunfo no solo sorprendió por su tiempo, sino también por el calzado que usó: los On Cloudboom Strike LS, unos tenis valorados en $1.343.174 (en su versión white lime), que rápidamente captaron la atención de los aficionados al running.

Aunque para muchos la marca es aún desconocida, On lleva ya varios años en el mercado. Su historia comenzó en los Alpes suizos, cuando el exatleta Oliver Bernhard se unió con sus amigos Caspar Copetti y David Allemann para darle forma a una idea: crear un zapato que ofreciera una sensación completamente nueva al correr. En los primeros prototipos, Oliver incluso utilizó mangueras pegadas a las suelas para simular una pisada más suave.

La marca se formalizó en 2010 y, desde entonces, ha apostado por la tecnología de punta y el diseño suizo para ofrecer tenis de alto rendimiento. Las zapatillas con las que Kebede ganó en Tokio son prueba de ello: no tienen cordones y cuentan con un sistema de amortiguación avanzada, ideal para corredores de largas distancias.

Fundadores de On.

Actualmente, On cuenta con un portafolio amplio que incluye modelos para mujer, hombre e incluso niños. Aunque algunas referencias están enfocadas en deportistas de alto nivel y por eso tienen un precio más elevado, también hay opciones para quienes están iniciando en el running o simplemente buscan comodidad y estilo.

La victoria de Kebede puso a On en el radar de millones de corredores alrededor del mundo y, de paso, dejó un mensaje claro: hay una nueva marca en la élite del atletismo. Aunque Adidas sigue dominando la escena, Nike no logró ubicar a ningún campeón en las maratones más importantes del calendario, y On empieza a ganarse un lugar entre los grandes.

