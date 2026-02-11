- El negociazo que montó Abelardo de la Espriella con su campaña: relojes costosos y esculturas de millones

Más allá de discursos y redes sociales, la campaña de Abelardo de la Espriella se mueve entre mercancía exclusiva, símbolos patrióticos y precios elevados

En medio de su aspiración por llegar a la Presidencia de la República en las próximas elecciones del 31 de mayo, Abelardo de la Espriella no solo ha hecho campaña en plazas públicas y redes sociales. También ha convertido su discurso político en una marca. Mientras su nombre gana visibilidad digital, el abogado ha comenzado a lanzar una línea de productos exclusivos que giran alrededor de su narrativa de “Defensores de la Patria”, una estrategia que mezcla política, símbolos y mercancía de alto valor.

El más reciente lanzamiento sorprendió incluso a sus seguidores más fieles: su propio reloj, una pieza de lujo que cuesta una millonada y que se suma a una serie de artículos exclusivos que De la Espriella ha venido presentando como parte de su campaña.

El negociazo que armó Abelardo de la Espriella con su campaña presidencial

Conocido como El Tigre, Abelardo de la Espriella se ha posicionado como uno de los nombres que más ruido hace en el panorama electoral. Y en ese camino, ha demostrado saber capitalizar la atención. Ya en octubre de 2025 había sido tendencia por unos tenis personalizados que costaban 5 millones de pesos, una excentricidad que abrió el debate sobre el estilo de su campaña. Pero aquello fue apenas un anticipo.

Ahora, el candidato lanzó “Tigris Uno”, un reloj de apariencia robusta, con rasgos que recuerdan a piezas de alta relojería como Rolex. El accesorio fue diseñado por Álvaro Moya, un artesano nacido en Santander que logró hacerse un nombre en Ginebra, Suiza, uno de los centros más exigentes del mundo relojero. Según se ha conocido, el reloj tendría un valor cercano a los 20 millones de pesos, más de 5.000 dólares al cambio actual.

El detalle que más llama la atención es su carácter exclusivo: se trata de una colección limitada de solo nueve piezas numeradas, destinadas a los llamados “Defensores de la Patria”. De la Espriella ha dicho que cada comprador recibirá el reloj directamente de sus manos, reforzando la idea de cercanía y pertenencia a un círculo selecto.

|Le puede interesar La muerte de Fernando Botero disparó su obra: su cuadro "Los Músicos" alcanzó los $20 mil millones

Pero el reloj no es el único objeto que acompaña su discurso político. En su página web, el abogado exhibe tres esculturas firmadas por el artista colombiano Andrés Martínez, cuyas obras han llegado a Europa y distintos países de América. Las piezas son El tigre de la patria (4 millones de pesos), El rugido del tigre (2,2 millones) y Patriota (1,2 millones), todas alineadas con la estética y el relato que ha construido alrededor de su figura.

El tigre de la patria, con un costo de $4.000.000.

A esto se suman productos más accesibles, como camisetas de 80 mil pesos, gorras por el mismo valor, hoodies de 120 mil pesos y otros artículos que completan el catálogo.

Más allá del debate político, lo cierto es que De la Espriella ha convertido su campaña en un negocio redondo, capaz de generar ingresos mientras consolida su imagen. Una estrategia que mezcla marketing, símbolos patrióticos y lujo, y que confirma que, en esta carrera presidencial, el abogado no solo busca votos: también ha sabido vender su historia.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.