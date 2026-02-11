El presidente contestó en redes, habló de su intimidad y aseguró que no permitirá que su vida personal sea usada como ataque por otros políticos.

En cuestión de horas, un video grabado en la Isla Gorgona puso nuevamente la vida privada del presidente en el centro del debate público. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a un hombre parecido a Gustavo Petro caminando de la mano junto a una mujer cuya identidad no ha sido confirmada.

El material comenzó a circular en plataformas como X e Instagram y fue replicado por usuarios que señalaron que podría tratarse del mandatario durante una visita a la isla. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre la naturaleza del vínculo entre ambos.

La controversia escaló cuando figuras políticas reaccionaron públicamente. La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, cuestionó la presencia del jefe de Estado en Gorgona mientras el departamento de Córdoba enfrenta una emergencia invernal por fuertes lluvias y desbordamientos de ríos.

En su cuenta de X, la congresista insinuó que el mandatario estaría priorizando asuntos personales sobre la atención a la crisis. El comentario se dio en medio de un Consejo de Ministros realizado en Montería, donde el propio presidente había mencionado un presunto plan para atentar en su contra.

La respuesta de Petro al video en Gorgona

Petro respondió directamente a los señalamientos a través de su cuenta oficial. En un mensaje extenso, rechazó las especulaciones sobre su orientación sexual y su vida íntima.

“No tengo ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes”, escribió el mandatario, al tiempo que afirmó que no le interesan las preferencias de terceros. En el mismo pronunciamiento añadió: “Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza”.

El presidente no confirmó ni negó que la mujer del video sea su pareja sentimental, pero insistió en que su vida privada no debe convertirse en tema de debate político. También aseguró que se mantiene atento a la situación en Córdoba y recordó su vínculo familiar con ese departamento, donde nacieron su padre y sus abuelos.

No tengo ninguna aversión contra las personas que tienen opciones sexuales diferentes, ni me interesa averiguarlas, no me interesa que si usted es homosexual heterosexual, o ambas cosas o asexual.



Este no es el primer episodio en el que circulan videos en los que supuestamente aparece mandatario en contextos personales. Hace algunos meses también se difundieron imágenes similares grabadas fuera del país, lo que generó respuestas públicas en defensa de su intimidad.

Mientras el video sigue compartiéndose en redes, no hay verificación independiente que confirme la autenticidad plena del material ni la identidad de la acompañante.

