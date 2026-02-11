Los puntos de Colsubsidio donde usuarios de Nueva EPS ya pueden retirar sus medicamentos

Con más de 21,37 billones de pesos en deudas, Nueva EPS retomó la entrega de medicamentos en Colsubsidio. Conozca los puntos habilitados y qué debe presentar

febrero 11, 2026
Los puntos de Colsubsidio donde usuarios de Nueva EPS ya pueden retirar sus medicamentos

Para miles de personas afiliadas a la Nueva EPS, la entrega de medicamentos se convirtió en una de las principales preocupaciones en medio de la crisis del sistema de salud. Hoy, tras un acuerdo con el Gobierno nacional, los usuarios en Bogotá ya pueden volver a reclamar sus medicamentos en puntos de Colsubsidio.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son responsables de garantizar el acceso a servicios médicos y tratamientos a sus afiliados. En el caso de Nueva EPS, la entidad atraviesa dificultades financieras.

Según datos de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), la deuda asciende a 21,37 billones de pesos, una cifra que ha impactado la prestación de algunos servicios, entre ellos la entrega oportuna de fármacos.

En enero, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, confirmó que los afiliados de Nueva EPS en Bogotá pueden recibir medicamentos a través de Colsubsidio, tras un nuevo acuerdo operativo.

Puntos habilitados en Bogotá para usuarios de Nueva EPS

A partir de la reactivación del convenio, Colsubsidio dispuso varios puntos de entrega en la capital. Estos son los principales:

  • Servicio Farmacéutico Kennedy
     Carrera 77 No. 26-19 Sur
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Servicio Farmacéutico Bosa Ac
     Calle 65 Sur No. 78F-28
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Droguería Teusaquillo Ac
     Avenida Caracas No. 39-71
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Dispensario Barrios Unidos Ac
     Calle 68 No. 30-69
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Dispensario Fontibón Neps
     Carrera 100 No. 24D-20
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Dispensario Minuto de Dios – Bogotá
     Carrera 76 No. 73A-03
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
  • Dispensario Toberín
     Carrera 21 No. 161A-19
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Colsubsidio Calle 100
     Avenida Carrera 45 No. 101-03
    Lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábado, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Esta es la lista completa de puntos Colsubsidio donde puede reclamar sus medicamentos en todo el país:

Requisitos para reclamar los medicamentos

Para realizar el retiro en cualquiera de estos puntos, es obligatorio presentar:

  • Fórmula médica vigente.
  • En caso de requerir autorización, el número o la copia física de la misma.
  • Si el medicamento lo reclama un acudiente, debe llevar fórmula, autorización (si aplica) y fotocopia de la cédula del paciente.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para evitar demoras en la entrega.

Otros convenios: puntos de EPS Sura en Colsubsidio

Colsubsidio también mantiene convenio con otras EPS, entre ellas Sura. En Bogotá y municipios cercanos como Soacha, Chía y Madrid existen puntos habilitados, incluidos servicios de alto costo y algunas droguerías con atención extendida o nocturna.

Entre ellos se encuentran el SF Sura Centro Internacional Alto Costo (Calle 31 # 13A-52), el SF Américas Sura (Calle 6 # 71B-30), el SF Suba Acuarela Alto Costo (Calle 145 # 92-30) y droguerías en Chía y Madrid con horarios de lunes a domingo.

En todos los casos, la presentación de la fórmula médica vigente y la autorización cuando se requiera es obligatoria.

Con esta reactivación, Nueva EPS busca garantizar la continuidad en la entrega de tratamientos a sus afiliados en Bogotá, mientras avanza la reorganización financiera del sistema.

También puede leer: Otro golpe a los pacientes de la Nueva EPS: no contaran con los medicamentos que distribuía Disfarma

