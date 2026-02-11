La muerte de Fernando Botero disparó su obra: su cuadro "Los Músicos" alcanzó los $20 mil millones

La casa de subastas de Christie's vendió este óleo; por la escultura de El Caballo se pagaron $16 mil millones, el número 1 entre los pintores latinos

Fernando Botero empezó a pintar hace 78 años y no dejó de hacerlo hasta su muerte el 15 de septiembre de 2023. Sus obras cada día valen más. Tan solo 55 días después de su fallecimiento, la casa de subastas inglesa Christie's remató el óleo titulado "Los musicos" en 5.1 millones de dólares, aproximadamente $19 mil millones de pesos colombianos al cambio actual. Esta pintura es considerada por los críticos de arte como uno de los mayores logros del maestro al óleo, con el que logra universalizar imagenes locales de las tradiciones de su natal tierra antioqueña.

El anterior dueño de la obra la había adquirido un coleccionista privado anónimo el 23 de mayo de 2006 por un valor de 2,03 millones de dólares.

Un año después, el 21 de noviembre de 2024, la escultura “Caballo Monumental”, una de las piezas que más resalta el estilo único que el propio maestro antioqueño bautizó como ‘boterismo’, fue vendida en 4,9 millones de dólares por la casa de subastas neoyorquina Sotheby’s.

El Caballo Monumental hizo parte de la exposición Botero aux Champs-Elysées: sculptures monumentales, en París, en 1992.

El tercer lugar de la lista lo ocupa una escultura de más de 700 kilos tallada en bronce llamada “Hombre a caballo”. Esta obra es reconocida porque fue donada por Botero a la ciudad de Bogotá en el año 2000, bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa, como parte de la inauguración del parque Renacimiento, el cual fue construido sobre uno de los lotes del Cementerio Central. El 11 de marzo de 2022, aún en vida de Fernando Botero, la escultura fue subastada en Christie´s hasta alcanzar un valor de 4,3 millones de dólares, en una apasionante puja que se extendió por 10 minutos.

La escultura ya había sido subastada en 2016 por 1,84 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 135% en su valor.

En el 2023, el maestro antioqueño fue clasificado como el pintor mejor pagado en 2023, según el ranking de la revista People With Money, la cual aseguró que Botero había amasado una fortuna de más de 82 millones de dólares con sus pinturas, esculturas, dibujos y bocetos. Para ese momento, el maestro le llevaba 50 millones de dólares de ventaja a su competidor más cercano, de quien, aunque no se revela su identidad, todo indica que se trata del polémico artista estadounidense Jeff Koons.

