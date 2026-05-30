- El Mundial 2026 desató la venta de televisores en Colombia: Kalley y Éxito se pelean millones

Faltan menos de 15 días para que inicie el Mundial 2026 y múltiples marcas, cadenas comerciales e incluso plataformas digitales buscan sacarle provecho a la fiesta futbolera para impulsar sus ventas. De hecho, en este momento hay una verdadera guerra en el mercado de los televisores, pues a las puertas de este gran evento la competencia se ha intensificado y busca conquistar a los consumidores que quieren estrenar pantalla para disfrutar cada partido.

Uno de los grandes protagonistas es Kalley, la marca colombiana que lleva más de 20 años en el mercado y quiere aumentar su presencia en el país. La compañía, que nació en 2002 y hace parte del Grupo Corbeta —propietario de Alkosto y AKT—, es liderada por Miguel Londoño, su director internacional y gerente. El paisa ha sido una figura clave para la expansión de la marca, ampliando su portafolio más allá de los televisores con categorías como telefonía móvil, electrodomésticos y dispositivos inteligentes.

Miguel Londoño CEO de Kalley

A esta competencia también se suma Grupo Éxito, hoy controlado por el Grupo Calleja. La compañía buscará aprovechar la fiebre mundialista antes de la salida de Carlos Mario Giraldo de la presidencia de la organización. Aunque el ejecutivo dejará el cargo para ser reemplazado por Juan Lucas Vega Palacio, espera cerrar un buen desempeño en una categoría que se ha convertido en una de las más dinámicas del comercio colombiano.

Durante 2025, la compañía comercializó más de 600.000 televisores y, según reveló Mall & Retail, el mercado podría alcanzar ventas cercanas a los $1,1 billones impulsadas por el Mundial 2026. De hecho, es común encontrar en sus plataformas promociones y descuentos especiales en televisores y tecnología, con los que buscan atraer nuevos compradores durante esta temporada.

Doménico Barbato, CEO Mercado Libre Colombia y Venezuela

Pero uno de los actores clave en esta competencia es Mercado Libre. La plataforma argentina domina buena parte del comercio electrónico en Colombia y ha realizado importantes inversiones para fortalecer su operación logística y aumentar su participación en el mercado. Bajo el liderazgo de Doménico Barbato en Colombia, la compañía busca convertirse en un aliado estratégico para las marcas durante el Mundial. Incluso, sumó a James Rodríguez como embajador de marca, aprovechando el impacto del capitán de la Selección Colombia para impulsar campañas relacionadas con la cita orbital.

Las empresas que buscan liderar las ventas de televisores durante el Mundial

Entre las grandes beneficiadas por esta temporada también aparecen gigantes tecnológicos como Samsung y LG, dos de las marcas más reconocidas del sector y que, según el medio especializado Mall & Retail, figuran entre las favoritas de los consumidores colombianos.

Por su lado, Samsung busca aumentar las ventas de televisores de gran formato, una categoría que ha venido ganando terreno en los últimos años. Cada vez es más común encontrar promociones en modelos de más de 60 pulgadas, especialmente en temporadas de alta demanda como la previa a un Mundial de fútbol.

Sin embargo, Samsung no está sola en esta carrera. LG también busca aprovechar el impulso que genera el torneo. Según cifras compartidas por Mall & Retail, la compañía espera alcanzar ventas cercanas a los USD 52 millones en televisores dentro del mercado colombiano. La marca, liderada por Hugo Ma, también tiene el desafío de acelerar la comercialización de sus modelos de mayor tamaño, justamente aquellos que hoy concentran buena parte del interés de los consumidores.

Lo cierto es que el Mundial 2026 no solo moverá pasiones en las canchas. También promete convertirse en uno de los grandes motores comerciales del año para el sector tecnológico. Con promociones agresivas, descuentos especiales y nuevas estrategias de mercadeo, marcas, cadenas comerciales y plataformas digitales libran una intensa batalla para quedarse con una porción de un negocio que moverá miles de millones de pesos en Colombia.

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