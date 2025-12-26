- Barranquilla estrenará Movistar Arena, estos son los planes que tiene Char para impulsar la ciudad

El actual alcalde de La Arenosa sigue enfocado en posicionar a la ciudad como una de las más importantes del país. Por ello, presentó la enorme noria que ahora se levanta en el malecón, cuya inauguración no pasó desapercibida. A este gran proyecto se suma el anuncio de la ambiciosa remodelación de su icónico estadio y, ahora, la revelación de que Barranquilla tendrá su propio Movistar Arena.

Aunque no se entregaron muchos detalles sobre esta nueva obra, Alejandro Char sí dio a conocer algunos aspectos clave del proyecto. Estará ubicado junto a la Ventana de Campeones, en el Gran Malecón, una posición estratégica que, sin duda, le dará mayor estatus a la ciudad y la consolidará como un escenario apto para recibir diferentes tipos de eventos.

Alex Char durante la rendición de cuentas, donde habló del Movistar Arena que tendrá Barranquilla.

Este nuevo espacio tendrá una capacidad para 13 mil personas, que si bien no es especialmente elevada, sí lo convierte en un punto de encuentro clave para la llegada de nuevos espectáculos a la capital del Atlántico. Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que el nombre de Movistar Arena no es casual ni un simple apodo. El propio Alejandro Char aseguró que en este proyecto estará involucrada la empresa detrás del reconocido centro de eventos ubicado junto al estadio El Campín, en Bogotá.

Movistar Arena, el nuevo jugador de eventos y conciertos que tendrá Barranquilla

Vale la pena recordar que el Movistar Arena nació gracias a la unión entre Tu Boleta, fundada por Eduardo Olea junto con Hernando Sánchez y Germán Gómez, y HLR Group Chile, fundada por Peter Hiller Hirschkron y liderada actualmente por Daniel Hiller. Estas compañías son las que están detrás de la operación del recinto en la capital del país y, según se ha conocido, se habrían reunido con Char en 2023, antes de que fuera elegido alcalde de Barranquilla, lo que indica que este negocio se venía gestando desde hace tiempo.

De hecho, en enero de 2024, el Distrito, la empresa Puerta de Oro, liderada por Alex de Bedout —a quien se le ha apodado “el Oso Yogui” y que algunos medios señalan como cercano a Alejandro Char—, e Investment A&B, un poderoso grupo empresarial con múltiples filiales, firmaron un memorando de entendimiento. Este tipo de documento formaliza la intención de cooperación o colaboración entre las partes involucradas.

Ahora, con todo lo que hay detrás de este proyecto y aunque aún faltan muchos detalles por revelarse, Char busca seguir llevando a Barranquilla a otro nivel. Habrá que esperar para conocer el alcance final de esta apuesta que promete mover la agenda de eventos y conciertos en la ciudad.

