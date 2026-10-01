Llegó el fin del Movistar Arena: cambiará de nombre pero todavía no hay interesados

Será anunciado a comienzos de 2027, el cambio se hace porque terminó el acuerdo con la marca y Tigo paso ser el dueño de telefónica

Hay lugares que terminan convirtiéndose en parte de la memoria de una ciudad. El escenario de la carrera 30 con calle 63 es uno de ellos: durante décadas ha recibido conciertos, espectáculos y grandes encuentros y, en ese camino, ha cambiado varias veces de nombre hasta convertirse para los bogotanos en el conocido Movistar Arena. Ocho años después de su inauguración, en septiembre de 2018, el letrero de esta marca comienza a desaparecer para darle paso a una nueva etapa de uno de los escenarios de entretenimiento más importantes del país.

El cambio de nombre no significa que se apaguen las luces ni que termine la historia de este lugar. Por sus puertas han pasado millones de espectadores y cientos de artistas nacionales e internacionales, convirtiéndolo en una de las grandes casas de la música y el entretenimiento en Bogotá. Ahora, mientras todavía quedan decenas de espectáculos por disfrutar en 2026 y una nutrida agenda para 2027, el escenario se prepara para volver a cambiar de nombre y buscar un nuevo aliado comercial que acompañe los próximos capítulos de una historia que los bogotanos llevan años viendo desde las graderías.

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Ocho años siendo Movistar Arena, un mes para definir el nuevo nombre

En 2018, cuando se hizo la apertura del escenario multipropósito, se realizó una alianza, público privada para la marca Movistar Arena entre la Alcaldía de Bogotá, el concesionario, Colombiana de Escenarios y Telefónica Colombia con su marca Movistar, cuyos derechos pertenecen a Naming Rights. En ese momento, Telefónica se convirtió en el patrocinador principal del recinto bajo el nombre comercial Movistar Arena, una operación que costo alrededor de $80 mil millones. Desde ese momento, el escenario ha sido la base fundamental para los conciertos de artistas nacionales e internacionales.

Durante los 8 años han pasado por el lugar más de 6 millones de asistentes a los conciertos y se han realizado en promedio 130 eventos anuales con la presentación de más de 700 artistas. También ha sido el escenario de entretenimiento con la mayor parte de espectáculos en la ciudad. Actualmente, el escenario cuenta con una agenda de más de 50 espectáculos programados para lo que resta de 2026 y más de 80 artistas confirmados para 2027. El cambio de nombre no implica el cierre ni la interrupción de las actividades del complejo artístico. Por el contrario, abre una nueva etapa comercial para el recinto, que continuará con su programación de conciertos y eventos y con la búsqueda de un nuevo aliado para su marca.

De acuerdo con el gerente general del recinto, Luis Guillermo Quintero, la primera etapa del Movistar Arena fue fundamental. Durante estos 8 años, que estuvo al servicio de los bogotanos y los amantes de los grandes conciertos, el apoyo de la empresa privada fue un gran acierto para que el escenario se convirtiera en el más importante para el entretenimiento en la capital del país. Desde sus inicios, grandes artistas internacionales fueron promocionados en las afueras de lugar. El pasado 29 de septiembre de 2026, el letrero de la famosa marca fue desmontado. Eso significa el fin de la marca en Colombia, tras la operación realizada por Tigo para la compra de Telefónica.

Aunque ya hay propuestas de parte de grandes compañías para estar en la fachada del escenario, todavía no se han definido el nuevo aliado ni el nuevo nombre del escenario. Por ahora, hay una convocatoria abierta para escoger el próximo patrocinador. Algunas empresas del sector servicio, bancario y de telecomunicaciones se han mostrado interesadas en poner su nombre en el recinto de la carrera 30 con 63.

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