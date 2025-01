El matrimonio entre David Vélez y Mazda para disparar el equipo de ciclismo Nu Colombia

.Publicidad.

No es un secreto que uno de los equipos de ciclismo que más ha dado de qué hablar en los últimos meses ha sido el de Nu Colombia. La escuadra patrocinada por David Vélez tuvo un debut de oro en 2024, consiguiendo la Vuelta a Colombia, el Tour Colombia y el Tour de Río. Y ya con miras a la temporada 2025, no solo presentó las nuevas caras de la plantilla, sino también una alianza que busca potenciar el rendimiento del equipo, tanto en los entrenamientos, como en la competencias oficiales. Mazda, una de las marcas de vehículos más vendidas del país, es el nuevo socio de la escuadra.

..Publicidad..

| Vea también: La nueva alianza entre el hombre más rico de Colombia y los mexicanos dueños de Oxxo

...Publicidad...

Mazda llega al equipo de ciclismo Nu Colombia con sus carros

Como es sabido, desde hace un tiempo Mazda ha venido apoyando algunas competencias de ciclismo, desde el tema aficionado, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo desde el ámbito profesional. Así las cosas, con el acercamiento que tuvo Nu Colombia, la marca no pudo decir que no a su debut en el ciclismo de élite y aceptó ser uno de los sponsors de la escuadra de David Vélez. La idea es que tres de sus referencias más sonadas estén acompañando a los pedalistas en las carreteras colombianas y de Latinoamérica, siendo los vehículos de apoyo oficiales del equipo.

....Publicidad....

"Desde hace 7 u 8 años, aproximadamente, hemos sido un referente en el ciclismo para aficionados y en esta ocasión ya nos empezamos a meter al ciclismo profesional, algo mucho más grande, de la mano de Nu. (...) Vamos a contar con cuatro vehículos: una Mazda CX9, una Mazda CX50 y dos Mazda CX30, que van a estar durante todo el año, acompañando al equipo de ciclismo en sus entrenamientos y también en las carreras profesionales en las que participen ", reveló Verónica Benedetti, directora de mercadeo de Mazda para Colombia, en conversación con Las Dos Orillas.

Así las cosas, Mazda se convierte en otro de los socios de Nu en su idea de apoyar el ciclismo colombiano, pues ya contaba con la ayuda de la marca de bicicletas Scott, una de las más reconocidas del mundo del caballito de acero. Es más, Gabriel Mesa, director técnico de la escuadra, no ocultó su emoción y confirmó que la llegada de la marca de vehículos representa respaldo, seguridad y confianza, además de hacer un llamado a más marcas privadas para que aporten un granito de arena en el desarrollo del deporte en el país.

Todo lo que debe saber sobre los vehículos que apoyarán a este equipo

Comencemos por el Mazda CX-30, el vehículo más vendido durante el 2024. Este vehículo se ha hecho muy popular por contar con una versión híbrida muy completa y de una increíble motorización. Además de la configuración, es un modelo con un desempeño increíble y un diseño que se roba todas las miradas. Su interior también es un lujo y muchos consideran que es una de las cabinas más atractivas del segmento. Respecto a su precio, se puede conseguir desde los $112. 250.000 hasta los $150.550.000. Es muy poco lo que hablamos de esta máquina, pero su flujo de ventas, es prueba de lo excelente que es.

Por otro lado está la CX-9, un modelo más robusto y agresivo, con un motor potente, excelente transmisión y tracción. Un vehículo más completo que la CX-30 y de mayor espacio. Con gran tecnología y seguridad, ideal para acompañar a todo el equipo de Nu. Este modelo está disponible desde los $239.800.000 y basta con conocerlo con más profundidad, para entender porque fue escogido para esta alianza. Finalmente se encuentra la Mazda CX-50, el lanzamiento del año, que se prepara para conquistar a todos en este 2025.

Mazda CX-50.

Este es un vehículo preparado para recorrer todo los terrenos y acompañar a los ciclistas en cualquier competencia. Su motor descresta, siendo un SKYACTIV-G 2,5L Turbo, con una increíble potencia, un sistema inteligente de tracción e incluso cuenta con una función OFF-Road. Hay mucho más que contar de este vehículo, pero será en otra ocasión. La CX-50 se puede conseguir desde $165.400.000, hasta los $189.100.000. Tres vehículos ideales, versátiles, de gran diseño y un excelente rendimiento y que ahora, serán los acompañantes ideales del equipo Nu.

Vea también: