- El más rico de Filipinas que ya tiene puerto en Buenaventura le apostó ahora a un gran negocio petrolero en Colombia

El primer contacto del multimillonario filipino Enrique Ricky Razón Jr. con Colombia fue hace más de una década y nada menos que con Buenaventura, uno de los lugares más pobres y difíciles del Pacifico La apuesta del milllonario era arriesgada pero importante para el gran emporio de puertos que tiene su compañía International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), fundada por su padre y su abuelo antes de la Segunda Guerra Mundial.

La fortuna que ha hecho con la compañía que cotiza en la bolsa de Manila es mayúscula. Ricky Razón encabeza la lista de multimillonarios filipinos y ocupa el puesto 175 a nivel mundial, con un patrimonio neto de USD 16.500 millones, según Forbes.

El Puerto Aguadulce de Buenaventura le copite a la Sociedad Portuaria en volumen de contenedores movilizados

El filipinotuvo en la mira a Buenaventura desde finales de los 90 para ampliar las operaciones de ICTSI, que cuenta con 34 puertos en todo el mundo. En 2013, arrancó la obra de Puerto Aguadulce de Buenaventura y cuatro años después le pudieron dar vida a un puerto que se convirtió en competencia directa para la Sociedad Portuaria de Buenaventura y se consolidó como el segundo operador de contenedores allí. Además de ICTSI, parte de la propiedad de Aguadulce le corresponde a la Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), que también quiso invertir en el proyecto.

En 2025, el Puerto Aguadulce movilizó 157.321 TEU. TEU es una unidad de medida utilizada en el transporte marítimo que equivale a un contenedor estándar de 20 pies de largo, con crecimiento sostenido.

Su cercanía a Colombia como destino de inversión le permitió realizar una nueva gran apuesta. Puso sobre la mesa una suma no revelada, que el año pasado era USD$ 1.500 millones. lo que se pedían por SierraCol Energy Ltd., una de las más grandes empresas en exploración y producción de petróleo y gas en el país, pero que ha atravesado un momento complicado como se explica en esta nota.

La compra se realizó a través de Prime Infrastructure Capital, filial del conglomerado de Ricky Razón, y el vendedor fue la multinacional estadounidense Carlyle Group. El negocio incluye las filiales Energy Andina, LLC, SierraCol Energy Arauca, LLC y Colombia Energy Development Co.

La historia de un emporio de transporte en alta mar

Ricky Razón encarna la tercera generación de una familia dedicada al negocio de la manipulación de carga marítima. En 1987, el Grupo Razón y el Grupo Soriano constituyeron ICTSI, inicialmente para presentar una oferta para la Terminal Internacional de Contenedores de Manila (MICT) en Filipinas. Tras ganar el contrato en 1988, Razón lideró el programa de desarrollo de la terminal ICTSI, que opera hoy ocho terminales en Filipinas. En 1994, ICTSI inició un programa de expansión mundial y cuenta con filiales en Asia-Pacífico, Europa del Este, África y América, y gestiona más de 10 millones de TEU al año.

Ricky Razón también tiene inversiones en energía, minería, exploración de petróleo y gas, e instalaciones recreativas. Es presidente de Bloomberry Resorts Corp., la empresa desarrolladora del Solaire Resort and Casino, valorado en USD 1200 millones, en Entertainment City, Filipinas. Solaire se ha convertido desde 2013 en uno de los destinos de juego más populares de Asia. También preside Manila Water, la concesionaria privada del Sistema Metropolitano de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, y controla MORE Power, la única distribuidora de energía en la ciudad de Iloilo, una de las más importantes del archipiélago filipino.

En el punto álgido de la pandemia, Ricky Razón se centró en la construcción de un megacentro de vacunación y en la adquisición de millones de dosis de vacunas Moderna. Este esfuerzo del sector privado tuvo un impacto significativo en el gobierno y la población cuando los casos de covid-19 aumentaron y los recursos para la vacunación escasearon. En 2022 anunció que la empresa había elaborado una propuesta para construir la planta solar y de almacenamiento de baterías más grande del mundo, con el fin de reducir el consumo de carbón en el país. Para crear energía limpia se aliò con Solar Philippines en busca del futuro energético de Filipinas.

¿Qué compró Ricky Razón en Colombia?

SierraCol surgió tras la adquisición de los activos terrestres de Oxy por parte de Carlyle Group por USD 825 millones en diciembre de 2020. La operación se realizó gracias a Tony Hayward, quien desde entonces se convirtió en presidente ejecutivo. Ex CEO de BP y Glencore, Hayward estuvo radicado en Colombia durante su tiempo en BP, con el trasfondo del descubrimiento de Caño Limón, y es un gran conocedor de la industria petrolera colombiana.

En diciembre de 2024, SierraCol fue la primera productora independiente de petróleo en Colombia. Su producción de 45.000 barriles de petróleo está concentrada, en un 85 %, en sus principales yacimientos de Caño Limón y La Cira Infantas, donde tiene a Ecopetrol como socio en ambos. También participa en otro campo reconocido: Rancho Hermoso y otros como Caracara y Llanos-22, ubicados principalmente en los departamentos de Arauca y Casanare.

Caño Limòn es el pozo màs longevo de Colombia y el màs notable de los que adquirió Razòn

Caño Limón y Cira Infantas son los campos más emblemáticos y longevos del país. El primero abrió el camino de la autosuficiencia, cuando Occidental Petroleum lo descubrió en Arauquita en 1982. El crudo que produce SierraCol es de alta calidad y el 94 % de su producción está bajo contratos que garantizan precios más altos.

El año pasado produjo 40.673 bpe, que representan el 5,4 % de la producción de Colombia, y sus reservas 2P de 129 millones de barriles le garantizan 10 años de producción.

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Desde su creación, SierraCol se definió como enfocada en la gestión técnica y eficiente de campos maduros, una estrategia que ha sido adoptada por numerosos operadores independientes a nivel global y que está en el radar de Prime Infra, liderada por su director ejecutivo, Guillaume Lucci, quien está al frente del proyecto de Razón de ampliarse en energía con grandes proyectos de petróleo y gas con reservas probadas e infraestructura existente.

Grandes movidas

El aterrizaje de Ricky Razón en el negocio del petróleo colombiano coincide con grandes movidas en el sector. Parex Resources logró concretar una oferta para hacerse a Frontera Energy por USD 525 millones que había adquirido Geopark, liderada por Felipe Bayón por USD$ 325. Bayón declinó la puja, decidido a mantener su disciplina de capital. Pero recibió una inversión estratégica de USD 107 millones por parte del Grupo Gilinski, convirtiéndose en el mayor accionista de la petrolera que fundó Jim Park.

Ricky Razón ha llegado a cambiar el juego en el tablero de las petroleras colombianas, en las que ahora aterrizará alguno de sus tres aviones Gulfstream, o en las que se verá a su esposa Felicia Lizzy Santos, miembro de la junta directiva de Child Protection Network, mientras su marido se mantiene como mecenas del golf filipino.

Como él dice, "miramos hacia adelante a 10, 20 años, e incluso a generaciones, en ciertos ámbitos. Vamos a mercados donde nadie quiere ir. Con el tiempo, ganamos dinero." Y al parecer no le preocupa de Colombia ninguna de las alarmas que se le han prendido a otros grandes inversionistas extranjeros del mundo.

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