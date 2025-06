- Las 3 petroleras extranjeras que junto a Ecopetrol resisten en el Putumayo entre coca y violencia

Anuncios

La cuarta petrolera más grande de Colombia después de Ecopetrol, Frontera Energy y SierraCol Energy, protagonista de la actividad en el Putumayo, GeoPark, no va más con Platanillo, el campo que fue estrella de su producción, en Puerto Asís.

Durante 16 años la petrolera gringa Geopark, ahora dirigida por el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón, persistió en su intento de sacar petróleo en el Putumayo. en esta tierra húmeda y selvática, con grupos armados en disputa y mucha coca, estaban desde el 2009 detrás de un yacimiento conocido como Palatanillo que parecía muy prometedor. Cuando inició la explotación lograron producir 4.400 barriles por día (bpd), pero el pozo se agotó y diez años después no superaba los 1.400 diarios, Con sus 1.382 que lograban no era ni siquiera la tercera parte de la meta con la que comenzaron.

A finales del año pasado Platanillo no pasó los 267 bpd sin que tampoco cambiaran las condiciones de la región, cada vez más complicadas después de tres gobiernos y la mitad del de Gustavo Petro cuando el negocio de la coca se ha disparado como nunca. Ver último informe ONU.

James Park, dueño de GeoPark, le entregó las riendas de la petrolera en Colombia a Felipe Bayòn, expresidente de Ecoetrol

La decisión de la directiva de Geopark, una petrolera donde su dueño el gringo James Park siempre está presente, en diciembre no hubo duda, dejar el campo después de haber salido de otros tres improductivos. Volver realidad la directiva fue tarea de su presidente en Colombia Andrés Ocampo, pero la historia aún no ha terminado y será al nuevo presidente Bayona a quien le corresponda el final.

Por el momento está en stand by con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en cabeza de Orlando Velandia. La autoridad en el tema de hidrocarburos sostiene que una suspensión no es terminación y que esta decisión se debe a la estructura de costos operativos que ha vuelto inviable su explotación, aunque no implica la terminación del contrato ni un cierre definitivo.

La Nueva Amerisur, la subsidiria de Geopark

Todo empezó en enero 2020 cuando GeoPark compró la británica Amerisur Resources por USD 314 millones en efectivo y obtuvo 12 bloques en la cuenca Putumayo-Caguán incluyendo a Platanillo. Un activo clave en la transacción fue el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA) de 17 kilómetros, para llevar el petróleo hasta Ecuador, y conectarse con el sistema de oleoductos ecuatorianos permitiendo la exportación de crudo por el puerto de Esmeraldas, en el Pacífico.

Amerisur sigue. La Nueva Amerisur se constituyó como como subsidiaria de GeoPark y opera PUT-8, donde planea exploración con dos unidades, y otros como, PUT-9, PUT-14, Andalusíes, Catí, Macaya, Tacacho, PUT-30, PUT-36. De todos los bloques solo Platanillo era de explotación, los demás son exploratorios.

PUT-8 tiene un área de 1.613,84 Ha, en jurisdicción de Puerto Asís limitando por el sur con el Río Putumayo, en la frontera limítrofe nacional con Ecuador. Hay dos proyectos llamados Bienparado que están dentro de los contemplados por GeoPark en su actividad de este año, Se ubican dentro de este bloque en el costado oriental del río con 802,87 Ha, dentro de las veredas Bajo Mansoyá, Kanakas, Sinaí II Baldío, Las Camelias y Quebradón.

Bienparado Norte-1 comenzó la perforación en diciembre de 2024, pero tras terminar las pruebas en enero se consideró seco Bienparado Sur-1 se puso en producción en marzo de 2025, y alcanzó 350 bopd durante las pruebas a corto plazo. El pozo está actualmente cerrado y bajo evaluación para una solicitud de prueba de largo plazo.

Dentro del bloque PT-8 también el área de perforación Nyctibius, un proyecto en manos de Nueva Amerisur, El sábado 31 de mayo se desarrolló la Audiencia Pública Ambiental del Área de Perforación Exploratoria (APE), convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para evaluar el licenciamiento ambiental de dicho proyecto. Aníbal Fernández de Soto, director de Naturaleza y Vecinos de Amerisur, estuvo presente por parte de la petrolera.

Las petroleras que mantienen la apuesta

Mientras GeoPark y su subsidiaria Nueva Amerisur intenta concentrarse en su bloque PUT-8 y Nyctibius , hay otras dos grandes petroleras que siguen apostando además de Ecopetrol:, Gran Tierra Energy y Parex Resourses.

Ecopetrol ha estado ahí desde el comienzo, desde que Texas Petrolem Company (Texaco) encontró el oro negro en el valle del río Guamez en 1963. Literalmente se encontró una mina de oro de 120.000 barriles diarios, una cifra que hoy no producen ni siquiera todlos pozos de ese departamento. Y se creó el festín. La estadounidense perforó el pozo Orito 1, descubriendo el vasto campo petrolero Orito1 que llevaría el mismo nombre y que se convertiría en el corazón de la producción en la región.

Tras la salida de Texaco, Ecopetrol asumió gran parte de la operación, convirtiéndose en el principal actor y en la presencia del Estado. Mantuvo la explotación de Orito 1, y recientemente, ha anunciado descubrimientos como el del pozo Alqamari-2 en ese mismo municipio en 2023.Hace poco conmemoró 44 años en Putumayo, donde opera 11 campos ubicados en los municipios de Orito, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís, y uno en Ipiales, Nariño,

Con la petrolera estatal que lidera Ricardo Roa está Gran Tierra Energy, cuyo CEO Gary Guidry ya firmó el contrato por 20 años más para de producción incremental en el bloque Suroriente, ubicado en Puerto Asís. Tiene 36.000 hectáreas, la participación quedó 52 % Ecopetrol y 48 % Gran Tierra que ha sido el socio – operador del bloque desde marzo de 2019.

El bloque de la canadiense que tiene sede en Calgary, Alberta, está produciendo 7.327 barriles de petróleo equivalente por día (bped) en los campos Cohembí, Quillacinga y Quinde. Las reservas potenciales superan 10 mllones de barriles de crudo estándar, según Ecopetrol.

El Bloque Chaza y el Bloque Suroriente son algunos de los más relevantes. Gran Tierra se ha caracterizado por su enfoque en la optimización de campos existentes y la implementación de técnicas de recobro mejorado. Con una producción que ha venido fluctuando entre 332.000 y 35.000 bpd, y una vida útil de reservas probadas más probables que, a finales de 2024, se estimaba en casi 17 años.

La otra canadiense

Otra canadiense también se ha unido a Ecopetrol. Es Parex, que se ha posicionado como un actor importante en la producción de petróleo en Colombia. Dirigida por Imad Moshen, en diciembre se hicieron cinco acuerdos diferentes con los que pasarán a compartir la exploración de dos importantes cuencas de Putumayo. En el suroriente se hará exploración en municipios como Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Asís e incluso en Ipiales (Nariño),

Su enfoque, en general, se ha centrado en el desarrollo de activos de bajo riesgo y alto potencial en cuencas probadas, y el Putumayo entra en esa categoría.

El 50 % de la participación de estos bloques le corresponden a la estatal colombiana y el otro 50 % a la canadiense que en 2022 fue la petrolera extranjera más grande del país gracias a millonarios ingresos operacionales suyos y de su subsidiaria Verano Energy, empresa que adquirieron en 2014. Ambas superaron $6 billones en ingresos, pero en 2023 apenas llegaron a $4 billones.

Los conflictos sociales entre capesinos, cultivadores de coca y propietarios de tierra siguen presentes en esta zona de subsuelo rico en petróleo

La industria petrolera en el Putumayo se desarrolla en un territorio de inmenso potencial y grandes retos, con 79 territorios indígenas, en un contexto de transición energética y crecientes demandas sociales y ambientales. Casi un centenar de pozos en Puerto Asís son un cuadro que lo dice todo.

El oro negro sigue siendo imán. Unas 16 empresas entre grandes, medianas, pequeñas y escindidas por razones tributarias están en Putumayo. que ha sido hijo conductor de los últimos años en el petróleo de ese departamento, sintetiza sus rasgos: agotamiento de yacimientos, reajustes económicos o por presiones sociales y ambientales y una compleja relación por resolver entre empresas extractivas, comunidades étnicas y el Estado.

