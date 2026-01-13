La desarrolló Bernardo Ortiz con 15 años de experiencia en Oxy y la política energética de Petro la dejó en dificultades pero logró refinanciarse y salir a flote

Detrás de SierraCol, la mayor petrolera independiente del país hay un nombre: Bernardo Ortiz, su presidente y CEO desde su conformación en diciembre de 2020: Llegó con la experiencia de 15 años en Occidental Petroleum (Oxy) tras la consolidación de un consorcio de inversionistas internacionales, liderado por el estadounidense The Carlyle Group, uno de los mayores fondos de capital privado del mundo, que aduirieron los activos terrestres en Colombia de Oxy.

La adquisición fue instrumentada por Tony Hayward quien desde entonces es su presidente ejecutivo, ex -CEO de BP y Glencore, gran conocedor de la industria petrolera colombiana, estuvo radicado en el país durante su tiempo en BP, con el trasfondo del descubrimiento de Caño Limón.

El comienzo de la nueva empresa no fue fácil en medio de la volatibilidad de los precios interanuales, los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas que según Ecopetrol han sido 1.500 en 33 años, los coletazos de la pandemia y los debates sobre transición energética. En medio de los vaivenes, la empresa cogió vuelo.

SierraCol era, al terminar diciembre de 2024, la primera productora independiente de petróleo en Colombia. Su producción de 45.000 barriles de petróleo equivalente (bpe) está concentrada, en 85 % en sus principales yacimientos en Caño Limón y La Cira Infantas, con Ecopetrol como socio en ambos. También participa en otro campo reconocido, Rancho Hermoso y otros como Caracara y Llanos-22, ubicados principalmente en los departamentos de Arauca y Casanare.

El crudo que produce SierraCol es de alta calidad, con un 94% de su producción preferenciales bajo contratos que garantizan precios más altos.

Los campos más emblemáticos y longevos del país, Caño Limón, y La Cira–Infantas están entre sus activos. El primero abrió el camino de la autosuficiencia cuando Occidental Petroleum lo descubrió en Arauquita en 1982. Oxy vendió sus activos en tierra por USD 825 millones en 2020.

Le puede interesar: Bye bye de la Oxy, vende sus propiedades en tierra colombiana

Esta operación marcó un punto de inflexión en el mapa petrolero del país: Oxy decidió salir del negocio de exploración y producción en Colombia como parte de una estrategia global de reordenamiento de portafolio, mientras que Carlyle apostó por desarrollar y extender la vida útil de campos maduros con un enfoque intensivo en eficiencia operativa y por esto le apostó a la creación de Sierracol.

La estrategia de los campos maduros

En efecto, desde su creación, SierraCol se definió como enfocada en la gestión técnica y eficiente de campos maduros, una estrategia que ha sido adoptada por numerosos operadores independientes a nivel global. En lugar de apostar por grandes descubrimientos exploratorios, la compañía se ha concentrado en maximizar la recuperación de reservas existentes mediante técnicas de recobro mejorado, optimización de pozos, reducción de costos operativos y modernización de procesos.

Hoy la situación de SierraCol está fuertemente influenciada por el cambio profundo en la política energética colombiana. Las restricciones a la firma de nuevos contratos de exploración impuesta por el presidente Gustavo Petro, si bien no afecta a los que están vigentes, ha introducido un mayor nivel de incertidumbre a las compañías petroleras. El caso es especialmente significativo para aquellas cuya estrategia depende de la extensión de la vida productiva de los campos y de nuevas inversiones en recobro.

En este contexto, SierraCol ha reiterado públicamente su compromiso con operar dentro del marco legal existente, cumplir con sus obligaciones contractuales y continuar produciendo mientras los campos sean técnica y económicamente viables, reiterando lo dicho, que su enfoque no es la exploración de nuevas fronteras, sino la optimización de activos ya desarrollados.

En este tema se enfrenta a una realidad muy compleja que implica grandes desafíos. Uno de ellos es el declive natural de la producción en campos maduros, que obliga a realizar inversiones constantes para sostener los niveles de extracción. A esto se suman los costos asociados a la seguridad, el mantenimiento de vieja infraestructura y el cumplimiento de estándares ambientales cada vez más exigentes.

Otro factor relevante es la discusión sobre la eventual salida o reestructuración de inversiones de fondos internacionales en el sector de hidrocarburos. Fondos como Carlyle suelen tener horizontes de inversión definidos, lo que abre interrogantes sobre el futuro accionario de SierraCol en el mediano plazo: una eventual venta, una entrada de nuevos socios.

Oferta a Ecopetrol

El año pasado Ecopetrol dio parte de haber sido invitada por el grupo Carlyle a adquirir SierraCol Energy. El precio que ha puesto el grupo es USD 1.500 millones, casi el doble de lo que se la compró a Oxy. Según SierraCol sus reservas netas 2P (probadas + probables)) ascienden a 118.000 millones de bpe de las cuales el 71 % son probadas, la vida útil de esas reservas pasas de 6,6 años en 2018 a 9,9 años en la actualidad.

Para Ecopetrol la compra de este activo le permitiría reforzar su producción en un momento en el que las reservas del país están en declive. Las reservas de gas natural de la compañía estatal cayeron a 6,7 años en 2024, desde 7,2 años el año anterior. En contraste, las reservas de petróleo subieron levemente a 7,8 años.

Según la calificadora de riesgo Fitch, a septiembre de 2025, SierraCol contaba con liquidez suficiente, USD 149 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, además de USD 119 millones en líneas de crédito comprometidas no utilizadas. En noviembre emitió un bono de deuda de USD 650 millones con vencimiento en 2030, y con el que refinanció uno de USD 300 millones, y aclaró su situación financiera.

Al comenzar el 2026, el futuro de una de los grandes productores independientes de petróleo en Colombia está sobre la mesa, con el telón de fondo de las limitantes a los planes de crecimiento de la política energética del presidente Gustavo Petro.

Le puede interesar: Por qué 5 de las petroleras más grandes del mundo se fueron de Colombia después de invertir y ganar millones

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.