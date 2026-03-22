- La empresa paisa que con decenas de trabajadores discapacitados pone millones de bouquets en EE. UU.

Flores Isabelita, del Grupo Falcon Farms, superó una crisis de la que se levantó para convertirse en líder en exportación de ramos que vende USD 65 millones al año

Cada año, más de 280 millones de tallos de Flores Isabelita llegan a las tiendas que mandan en el retail de Estados Unidos. Son dispuestas en bouquets al gusto del comprador, que ha elegido entre 33 tipos de flor disponibles y sus más de 300 variedades. En el proceso participan más de 1400 trabajadores concentrados en las temporadas de San Valentín y el Día de Madre.

Rosas, claveles, hortensias, crisantemos, gypsofilas, entre otras, pueden hacer parte de un bouquet que lleva entre una flor (arreglo que se conoce como “solitario”) y hasta 24 tallos que buscan satisfacer gustos tan personalizados como los claveles azules que se pintan por absorción, o aspersión, y que harán parte de la bandera de Estados Unidos el 4 de julio.

Historia de una aventura

Flores Isabelita es segunda entre los productores de bouquets con sus USD 65 millones en ventas registrados durante 2025. La empresa nació en el corazón del oriente antioqueño, en el municipio de La Ceja, en 2003, como una compañía más del grupo Falcon Farms, enfocada en la producción y comercialización de este tipo de arreglos florales.

16 años antes, en abril de 1987, Jairo Rengifo Gonella, un tolimense que llevaba muchos años en Cartón Colombia había decidido crear en La Florida (Estados Unidos) la primera compañía de este grupo junto a antiguos empleados de Container Corporation of América, socio fundador o accionista inicial de Cartón Colombia. Seis meses después, varios cultivadores de flores de Bogotá adquirieron una porción de la empresa.

Inicialmente, Falcon Farms servía solo como intermediario de flores para diferentes fincas de Colombia y más tarde de Ecuador y República Dominicana. Pero, a partir de 1990 desarrolló una nueva estrategia basada en integración vertical y en el desarrollo de un plan de mercadeo para venderle a exigentes cadenas de supermercados en Estados Unidos.

Hacia finales de 1990, la empresa adquirió una finca de 11 hectáreas en Cajibio, Cauca, la primera de una serie de varias que compraron o arrendaron en Colombia y Ecuador. En 1992 se hicieron a un terreno en Gachancipá (Cundinamarca), tres años después adquirieron 7,5 hectáreas en Madrid (Cundinamarca) y más tarde arrendaron otras 40 hectáreas en ese mismo municipio, de las cuales sembraron 32 bajo invernadero con rosas, claveles, mini claveles, limoniums, gypsophilas, alstroemerias y ruscus.

Isabelita en La Ceja

La historia de Isabelita empieza en agosto de 2004, cuando negocia un lote de 28 hectáreas en la vereda San Miguel, en La Ceja, para construir sus instalaciones. Un año después ya habían ensamblado los primeros bloques de la planta y la infraestructura para la producción. El primer despacho de bouquets al exterior se hizo en 2008.

En La Ceja se producen millones de bouquets al gusto del consumidor para San Valentin y el Dia de la Madre dos grandes fechas de exportaciòn

No obstante, la devaluación golpeaba los negocios de flores y en 2012 tuvo que acogerse a la Ley 116 de reestructuración. La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de flores Isabelita S.A.S., Falcom Farms, Luisa Farm y flores La Virginia, subordinadas de Falcom Farms Inc., en Miami. En ese momento, en Colombia había otras 63 empresas floricultoras en el mismo proceso.

Pera Jario Rengifo, presidente de Falcon Farms, esa era una opción tan traumática como el despido de más de mil trabajadores. Tocando puertas encontró la de Herbert Jordan, del Grupo Chía –hoy Gestiones y Representaciones Chía (GR Chía)– quien lo respaldó no solo financieramente sino con transferencia de tecnología. En esa coyuntura, su socio Jaime Mauricio Restrepo, bogotano y bananero, se retiró de la empresa.

En la reestructuración administrativa Rengifo se apoyó en su cuñado Jairo Sánchez, quien tenía una fábrica de capuchones para las flores y fue quien tomó las riendas del grupo como gerente general y representante legal de las empresas en Colombia. Desde el 2000, Flores Isabelita estuvo liderada por Juan Carlos Osorno, gerente general hasta julio de 2025. Desde entonces está Franklin Torres, con larga experiencia en la empresa.

Superada la crisis, Flores Isabelita se consolidó en el negocio de los bouquets con flores adquiridas en las 8 fincas de Falcon Farms en Cundinamarca y Antioquia, entre las que están Alejandra, con flores especiales; Árboles, con mini claveles; Santa Cruz, con claveles; rosas en La Niña de mis Ojos y Torremolinos; y en La Virginia I y II y en Palo Alto Farm, con flores especiales.

Isabelita también se abastece de las fincas que tiene GR Chía en Chía, Madrid, Ubaté y Bojacá, con flores de corte como rosas, claveles, alstroemerias y crisantemos, entre otras. En Ecuador, Falcon Farms tiene 5 fincas, entre ellas Flor de Azama.

Desde a gran bodega de Rionegro salen los bouquets que repsentan USD 65 millones en ventas por año

Entre 2007 y 2025, Flores Isabelita sumó al menos 7.175 envíos de exportación hacia diversos mercados. En Estados Unidos, los compradores de sus bouquets son Wall Mart, Aldi, Costco, Sprouts y Sam’s Club, y sitios de conveniencia más pequeños que los grandes supermercados.

Estos compradores participan de una selección de sus propios bouquets en un encuentro en la sede de la Ceja, donde se acopian las variedades para que ellos escojan con anticipación las que estarán en los bouquets que ofrecerán durante las dos fechas emblemáticas: San Valentín y día de la Madre, que son el fuerte de las exportaciones.

Una fuerza laboral excepcional

Isabelita ha desarrollado una sólida trayectoria de inclusión social. Desde 2016 implementó un programa enfocado en integrar personas con discapacidad, especialmente con discapacidad auditiva, a sus procesos productivos, mediante evaluaciones adaptadas y herramientas que valoran sus habilidades, lo que permitió incorporar inicialmente a decenas de colaboradores y ampliar esta práctica con el tiempo.

airo Rengifo (camisa negra) presidente de Falcon Farms y Jairo Sànhez gerente general (primero dr.) con el equipo.del que hace parte Flore Isabelita que tiene 13,6 % de empleados exepcionales con problemas de discapacidad

Hoy hacen parte de la fuerza laboral de Isabelita 65 empleados con discapacidad auditiva, 25 con discapacidad cognitiva y 5 con discapacidad física, en total 95 personas que representan el 13,6 % de los 700 empleados que trabajan en temporada normal.

Este compromiso con la diversidad se extiende a otros grupos históricamente excluidos del mercado laboral como migrantes, población desplazada, miembros de la comunidad LGBTIQ+, afrodescendientes. madres cabeza de hogar, y jóvenes que logran el primer empleo.



Por todo ello ha recibido premios como el de la Inclusión, de Comfenalco Antioquia, y el Zero Project Award 2025, un galardón internacional que destaca iniciativas empresariales que promueven la inclusión y la accesibilidad en el empleo. Como empresa, los resultados la ponen, en conjunto con las demás de su grupo empresarial, en la cuarta posición por ingresos en el ranking más reciente de 2024, después de Sunshine Bouquet Colombia, Grupo Elite, y el Grupo Jardines Andes. Un enorme salto desde la crisis al éxito.

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