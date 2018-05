El maravilloso remedio que no se puede comprar en farmacia

¿Qué tiene que ver la palabra no con mantener o recuperar la salud? Cuando estamos esperando un sí, en realidad muchos síes. Cuando asumimos que para curar debe haber acciones que se derivan de un sí. —Sí, aquí tiene la orden para el examen—. —Sí, aquí tiene la receta del medicamento, o para la cirugía—. —Sí, vamos a… — ¡Ah poco que estamos preparados para recibir los no! La decepción ante un no puede llevarnos incluso a la rabia. Creemos que nos han rechazado y eso es un golpe directo al ego.

“No, no lo voy a hacer”. “No”. Fue mi respuesta contundente ante el pedido que esa persona me estaba haciendo. Pedido que a mi parecer se inmiscuía en una decisión absolutamente personal, y que a su parecer ponía en riesgo algo que deseaba para su futuro. El costo de este no fue grande, la persona dejó de hablarme por un largo periodo de tiempo. Mi salud mental, emocional y social, estaba en riesgo de haber cedido a sus demandas. Fácil pasar de allí a una enfermedad física. Afirmo lo que siempre he dicho, la enfermedad comienza en mente y emociones para luego manifestarse en el cuerpo.

Con frecuencia no hacer, es hacer más

Con frecuencia no hacer, es hacer más. Suspender medicamentos cuando la persona recibe 5-10 o más, estabiliza la fisiología y dejan de presentarse interacciones negativas y efectos secundarios que en muchas ocasiones traen más malestar que bienestar. No hacer quimioterapia cuando sus efectos negativos sobre la calidad de vida serán peores que los de la enfermedad misma. Suspender medidas terapéuticas, (las ya ineficaces) al final de la vida, permite al cuerpo apagarse con naturalidad. Son noes benéficos. Esto por solo mencionar tres ejemplos.

Decir no requiere coraje, valentía, confianza. Aceptar un no requiere coraje, valentía, confianza.

Si es el médico quien pronuncia el no, se pone a prueba la confianza entre él y su paciente. Si es el paciente quien lo pronuncia, también se pone a prueba la confianza del médico, en que el paciente puede saber más lo que le es mejor para su vida.

Aceptar que no somos capaces de decir “no”, nos hace ver nuestra debilidad, pero al mismo tiempo nos vuelve humildes ante las limitaciones que tenemos. Aceptar que otra persona nos diga “no”, es…, se los dejo a ustedes, queridos lectores, el significado par cada uno.

Decirle “no” al jefe, al compañero, al amigo, al familiar, afirma nuestra individualidad, crea un límite, manifiesta nuestra fortaleza ante una situación. Nutre nuestro Ser. Nutre positivamente y por tanto crea salud. Los no significan la perdida del miedo, la valentía de enfrentar un futuro nuevo. Los no nos sacan de la zona de confort, que es lo que necesitamos para el cambio que tanto anhelamos en la vida personal, social y planetaria.

Un no dicho desde el amor, crea las maravillosas circunstancias de vida, que no logran muchos síes dichos desde el temor.

Este es el maravilloso remedio que no se puede comprar en la farmacia, la palabra y la decisión del No.

