- El Mañanero de La Mega cambia de cara: la apuesta de RCN para renovar uno de sus programas más populares

Tras 32 años al aire, El Mañanero de La Mega se reinventa con nuevos integrantes, secciones y una apuesta por conectar con nuevas audiencias

La radio colombiana comienza una nueva etapa en las mañanas. Violeta Bergonzi, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión y ganadora de MasterChef Celebrity 2025, dejó por un momento las cámaras para asumir un nuevo reto: ponerse frente a los micrófonos de El Mañanero de La Mega, uno de los programas más tradicionales de la emisora de RCN Radio.

Desde este lunes 14 de septiembre, Bergonzi estará al frente del espacio junto a David Quintero, entre las 6:00 y las 9:30 de la mañana. Su llegada supone una renovación para un programa que lleva 32 años al aire y que se ha caracterizado por combinar música, humor, tendencias, invitados y conversaciones sobre los temas que hacen parte de la vida cotidiana de sus oyentes.

El cambio también representa un giro importante para Bergonzi. Aunque tiene una amplia trayectoria en medios y ha pasado por espacios como CM&, Lo Sé Todo, La Movida y Buen Día Colombia, esta será su primera experiencia formal en la radio. El desafío llega después de un 2025 en el que ganó MasterChef Celebrity, mostrando una faceta diferente a la que había construido frente a las cámaras.

Una voz conocida en un formato diferente

Bergonzi llega a El Mañanero con una misión clara: conservar la esencia que durante años ha identificado al programa, pero llevarla a una nueva etapa. Ella misma reconoce que es un espacio que conoce desde mucho antes de imaginar que algún día estaría detrás de sus micrófonos.

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“El Mañanero hace parte de mi ADN”, aseguró al recordar que lo escuchaba desde el colegio y que incluso participaba en las dinámicas de la emisora para ganar entradas a diferentes eventos. Ahora quiere aportar su propio estilo, con humor, sarcasmo y la espontaneidad que la ha caracterizado en televisión.

El programa mantendrá su apuesta por hablar de tendencias, noticias, relaciones interpersonales y temas coyunturales, pero también prepara el regreso de algunas secciones clásicas. Bergonzi ha planteado recuperar elementos como las tradicionales “pegas” de La Mega, además de incorporar nuevos artistas, estrenos musicales y una mayor participación de los oyentes.

Para la presentadora, el cambio implica también aprender un lenguaje diferente. La radio ofrece más tiempo para desarrollar conversaciones y, según explicó, una libertad que no siempre existe en televisión. Por eso, más que preocuparse por alejarse temporalmente de las cámaras, ve este proyecto como una oportunidad para aprender y trasladar parte de su experiencia televisiva a un formato completamente distinto.

Así, La Mega apuesta por una cara conocida de la televisión para renovar uno de sus programas históricos, mientras Bergonzi comienza una etapa en la que tendrá que demostrar que la energía que funcionó frente a las cámaras también puede conquistar las mañanas desde una cabina de radio.

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