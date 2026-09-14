El terremoto no pudo con el Petronio Álvarez y así puede vivirlo en Bogotá luego de ser suspendio en Cali

Más de 120 portadores y portadoras de tradición del Pacífico llegaron a la capital para llevar sus productos, saberes y expresiones culturales a la Feria del Hogar

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez encontró en Bogotá una alternativa para mantener activa su agenda cultural, luego de que la edición 2026 fuera suspendida en Cali por las condiciones generadas tras el terremoto que impactó a la ciudad y otros municipios de la región.

Más de 120 portadores y portadoras de tradición del Pacífico colombiano participan durante septiembre en la Feria del Hogar de Bogotá, donde presentan y comercializan productos relacionados con los saberes, oficios y expresiones culturales de esta región del país.

La delegación fue organizada en dos grupos de 70 personas. El primero participó entre el 2 y el 11 de septiembre, mientras que el segundo lo hará hasta el 20 de septiembre, llevando a la capital una muestra de la denominada Casa Grande del Pacífico.

Petronio Álvarez llega a Bogotá con más de 120 portadores

En los espacios de la Feria del Hogar, los participantes tienen la posibilidad de mostrar sus productos ante nuevos públicos, establecer contactos con potenciales compradores y ampliar la circulación de sus emprendimientos fuera de Cali.

La iniciativa es resultado de una articulación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de Cali y el Festival Petronio Álvarez con la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

La participación también hace parte de las medidas adoptadas para acompañar al sector cultural después de la suspensión de la edición número 30 del festival. Artesanos, emprendedores, diseñadores y otros portadores de tradición cuentan así con un escenario adicional para mantener activa la comercialización de sus productos.

La llegada a Bogotá ocurre mientras Cali continúa ajustando su programación cultural después del terremoto. La Administración Distrital prepara una conmemoración especial del Petronio durante la Semana del Patrimonio, con músicas, saberes y expresiones propias del Pacífico colombiano.

La alternativa para mantener vivo el Petronio en 2026

Aunque el festival no pudo realizarse bajo su formato habitual, la programación prevista permitirá mantener durante este año un espacio de encuentro alrededor de las manifestaciones culturales del Pacífico.

La sede de esta conmemoración todavía está en revisión. La Administración Distrital evalúa diferentes escenarios de Cali para establecer cuál ofrece las condiciones necesarias para recibir la actividad, mientras también trabaja en la definición de una nueva sede para futuras ediciones.

El escenario habitual, la Unidad Deportiva Alberto Galindo, no podrá recibir eventos de gran formato debido al estado de algunas edificaciones vecinas tras el sismo. Por ello, las alternativas deben garantizar condiciones de seguridad para artistas, portadores, trabajadores y asistentes.

“Sabemos que han sido días difíciles para Cali y que la recuperación no es solamente física. También necesitamos espacios para encontrarnos, para expresar lo que sentimos, para recuperar la alegría y para fortalecer nuestros vínculos. Por eso hablamos de cultura para sanar. Seguimos trabajando en los territorios y acompañando a nuestros artistas, gestores, cultores, sabedores y portadores de tradición”, agregó Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali.

La mirada está puesta ahora en 2027, cuando el Petronio proyecta celebrar su 30° edición con el regreso del formato tradicional de concurso. Mientras tanto, Bogotá se convirtió este septiembre en uno de los escenarios donde la cultura del Pacífico mantiene abierta su ruta de circulación y comercialización.

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