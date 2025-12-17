El video del MinCultura con el que Petro le propuso a María Corina Machado tomar ron a la luz de las velas

El video que cuenta con 1 millón y medio de visitas en Youtube fue la excusa para que Petro destensionara sus relaciones con la opositora venezolana

diciembre 17, 2025
Los rechazos de Petro a la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado por fin llegaron a su final. Cuando el mundo entero recibió la noticia de que María Corina había ganado el Nobel de Paz, el mandatario también felicitó por su Nobel a la keniana Wangari Maathai (fallecida en 2011), la primera mujer de origen africano que ganó el galardón en 2004.

En su momento, el mensaje no fue bien recibido por sus oponentes, quienes lo criticaban porque entre líneas se leía, supuestamente, un tufo de cinismo por parte del presidente. Días después, Petro lanzó fuertes críticas a Machado por una carta en la que la opositora venezolana le pide ayuda, en nombre de los venezolanos, a Netanyahu y a Mauricio Macri.

Carta enviada por María Corina Machado a Macri y Netanyahu

El pasado domingo 14 de diciembre en su cuenta de X, Gustavo Petro aprovechó el éxito del video de la apertura de la IV cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), y felicitó a la ministra de Cultura, Kadamani Yannai, e invitó a María Corina, para que tomaran ron, bailaran cumbia o vallenato y hablaran a la luz de las velas sobre la paz del Caribe y del mundo. Lo cual muestra una disposición del mandatario por destensionar sus relaciones con la líder opositora.

Por su parte, el video es la memoria audiovisual de lo que se llamó 'Ceremonia Viva', el espectáculo central que destacó el papel de la diversidad cultural en la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), un evento en el que se hace cada dos años con el fin de que los mandatarios de los 33 paises de la CELAC junto a los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea desarrollen una agenda de cooperación política, económica y social entre ambas regiones.

El video que cuenta con una duración de 27 minutos muestra la puesta en escena de más de un centenar de diferentes artistas, músicos, bailarines que junto a los estudiantes de la Universidad del Magdalena y el coreógrafo Jimmy Rangel, bajo la dirección general del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En el acto escénico se cuenta la historia de cómo Santa Marta es el resultado de muchas culturas y el encuentro de varios mundos.

En el primer momento de la presentación se muestra lo que había antes de la llegada de los españoles, un indígena wayuu representa la sabiduría de las comunidades indígenas que habitaban el territorio antes de la conquista. Luego, se cuenta la historia de la llegada de los españoles, de cómo llegaron con sus propias costumbres a chocar con las nuestras.

Un tema transversal del espectáculo es la importancia del agua. Además, hay una presencia fuerte de la gaita y algunos elementos ancestrales, hasta la llegada del vallenato. También la llegada del tambor y cómo se agrega, cómo aparece la cumbia: el tambor lo trajeron de áfrica, esa mezcla de tradiciones es la que se intenta mostrar como una descripción de nuestra identidad.

El evento, que se desarrolló en las playas del Rodadero, hizo que la ciudad de Santa Marta se tuviera que preparan con varios meses de anticipación, haciendo un esfuerzo conjunto con distintos Ministerios para asegurar el éxito de la cumbre. Como muestra de ello, llegaron más de mil refuerzos policiales, unidades del Ejército, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar que no ocurriera ningún inconveniente de seguridad.

Según el Observatorio de Estudios Económicos de Santa Marta (ODECS) y la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, gracias al evento, a la ciudad ingresaron 5 millones de dólares y se le pudo dar trabajo a más de 3000 personas. Además, la ocupación hotelera superó el 95 por ciento durante las semanas en las que se desarrolló la cumbre.

