- Los 3 pueblos de Cundinamarca para ver impresionantes alumbrados navideños, están cerca a Bogotá

Sin largos viajes ni trancones eternos, estos municipios de Cundinamarca se llenaron de luces, tradición y planes perfectos para una noche diferente.

Por:
diciembre 15, 2025
Estamos en una de las épocas más felices del año, un momento en el que la gente disfruta de la compañía de los suyos y se anima a salir, recorrer y celebrar. Por eso, tanto ciudades como pueblos han organizado espacios pensados para vivir la Navidad de otra manera. Y si está cansado de los trancones, las filas interminables y el caos habitual de Bogotá, hay buenas noticias: muy cerca de la capital hay municipios que se llenan de luces y ambiente festivo sin necesidad de viajar lejos. Hoy le presentamos tres pueblos de Cundinamarca donde podrá disfrutar de hermosos alumbrados navideños. Lo mejor es que están a pocos kilómetros de Bogotá, así que visitarlos no se convierte en un martirio, sino en un plan perfecto para una noche diferente.

Estos son los 3 pueblos de Cundinamarca para ver hermosos alumbrados navideños

Lo más atractivo de esta ruta es que los municipios están muy cerca entre sí, lo que permite recorrer varios en una sola noche. El plan puede comenzar por Funza, saliendo por la Calle 80, una vía que suele congestionarse, pero que vale la pena transitar en esta temporada.

Un vistazo del alumbrado de Funza este año.

Al llegar, el parque principal se convierte en el epicentro del espectáculo. El alumbrado navideño es el gran protagonista, con figuras y luces que resaltan la identidad del municipio. La iglesia, finamente decorada, se roba muchas miradas, mientras que los puestos de comida alrededor complementan la experiencia con sabores tradicionales.

El holandés que cambió Europa por Colombia y terminó creando uno de los mejores quesos del mundo

A unos 20 o 30 minutos se encuentra Mosquera, el segundo punto del recorrido. Su alumbrado es uno de los más llamativos de la zona, con un enorme árbol de Navidad que se ha convertido en el lugar favorito para fotos. Eso sí, hay que tener en cuenta que es uno de los municipios más visitados en estas fechas, por lo que conseguir parqueadero puede ser complicado.

La ruta cierra con Madrid, ubicado a pocos kilómetros de Mosquera. Este municipio dio inicio a la temporada con el Festival de la Luz y ofrece un recorrido encantador por su centro histórico. La Alcaldía ha dispuesto varios espacios decorados para atraer a visitantes y darle vida nocturna al pueblo. Además, se puede llegar fácilmente por la Calle 13, ideal si no se cuenta con mucho tiempo.

Una panorámica del alumbrado de Madrid, Cundinamarca. Foto: Alcaldía.

Para los más aventureros, el plan se puede extender iniciando en Madrid, pasando por Funza y continuando hacia Cota y Chía, otros municipios que también se prepararon para brillar en Navidad. Una temporada especial, llena de luces, destinos cercanos y planes distintos, sin salir de Cundinamarca.

