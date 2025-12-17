La apuesta de MinTIC y UniPamplona para enseñar Inteligencia Artificial gratis en todo el país

CIBERPAZ Formaciones es un programa nacional virtual liderado por el Ministerio y ejecutado por la universidad santandereana que formará más de 35 mil colombianos

El programa CIBERPAZ FORMACIONES es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC), desarrollada en alianza estratégica con la Universidad de Pamplona. Tiene como propósito central fortalecer las competencias digitales de la población colombiana, promoviendo el uso ético, responsable e innovador de las tecnologías digitales, con especial énfasis en la Inteligencia Artificial (IA).

Cabe destacar que, en el componente de habilidades digitales básicas, el programa CIBERPAZ FORMACIONES desarrolla una estrategia de formación mediada por un chatbot educativo, mediante el cual los participantes adquieren competencias en alfabetización en información y datos, comunicación y colaboración digital, seguridad digital y uso básico de herramientas digitales para la creación y gestión de documentos, fortaleciendo habilidades esenciales para la vida cotidiana, educativa y laboral.

Desde su implementación, el programa se ha consolidado como una apuesta nacional por la inclusión digital, la equidad social y la construcción de CIBERPAZ, impactando de manera positiva a personas de los 32 departamentos del país y contribuyendo al cierre de brechas tecnológicas en contextos urbanos y rurales.

Formación para el presente y el futuro digital

CIBERPAZ FORMACIONES ofrece una amplia oferta educativa en modalidad virtual, compuesta por cursos con una intensidad de 48 horas, diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado laboral, el sector educativo, los procesos comunicativos, el emprendimiento y la innovación social.

Asimismo, el programa integra cursos de habilidades básicas digitales, dirigidos a personas que inician su proceso de alfabetización tecnológica, y cursos de habilidades avanzadas, enfocados en el uso estratégico de la inteligencia artificial.

Los contenidos formativos permiten a los participantes optimizar su trabajo diario, mejorar su productividad, fortalecer sus iniciativas emprendedoras, innovar en la creación de contenidos digitales y desarrollar competencias críticas para el uso responsable de la información en internet.

Enfoque diferencial, inclusión y equidad

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es su enfoque diferencial e inclusivo. CIBERPAZ FORMACIONES establece metas específicas de impacto en poblaciones históricamente excluidas, garantizando indicadores de participación y formación para:

Personas mayores de 60 años, mediante cursos de habilidades digitales básicas.

Personas de la comunidad LGBTIQ+.

Comunidades ROM (gitana).

Pueblos indígenas.

Comunidades NARP (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras).

Habitantes de zonas rurales, donde el acceso a procesos formativos digitales suele ser limitado.

Mujeres, a través de cursos especializados en inteligencia artificial para el empoderamiento femenino y el liderazgo digital.

Este enfoque permite que el programa no solo forme en tecnología, sino que contribuya al empoderamiento social, la equidad de género y la participación activa de las comunidades en la transformación digital del país.

Cursos con impacto social y productivo

La oferta académica de CIBERPAZ FORMACIONES incluye cursos orientados a diversos sectores, entre los que se destacan:

Introducción práctica a la Inteligencia Artificial para la productividad laboral.

IA para medios alternativos y comunitarios, con enfoque ético, justo y de género.

Inteligencia Artificial para docentes, fortaleciendo competencias pedagógicas en educación básica y media.

IA para el empoderamiento femenino, orientado al liderazgo y la autonomía digital.

IA para emprendedores, enfocada en el fortalecimiento de marcas e iniciativas productivas.

Formación en habilidades digitales básicas, desarrollada mediante una estrategia pedagógica apoyada en un chatbot educativo, que permite a los participantes adquirir competencias en alfabetización en información y datos, comunicación y colaboración en entornos digitales, seguridad digital y protección de datos personales, así como en el uso básico de herramientas digitales para la creación, edición y gestión de documentos.

Resultados y alcance nacional

Gracias a la alianza entre el Ministerio TIC y la Universidad de Pamplona, en el año 2025 el programa apunta a certificar a más de 35.000 colombianas y colombianos mayores de 13 años, consolidándose como una de las estrategias de formación en inteligencia artificial y competencias digitales más importantes del país.

Este impacto refleja el compromiso institucional con la educación digital como motor de desarrollo social, económico y cultural, y posiciona a la Universidad de Pamplona como un actor clave en la implementación de políticas públicas orientadas a la transformación digital y la construcción de una sociedad más justa, informada y conectada.

Acceso abierto y gratuito

El acceso a los cursos se realiza a través da la plataforma Moodle, donde los participantes crean su cuenta mediante un formulario de inscripción y reciben acompañamiento permanente a través de tutoriales y orientación pedagógica, garantizando una experiencia formativa accesible y de calidad.

*Con información suministrada por la Universidad de Pamplona.

