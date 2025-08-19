El line up que acompañará a Funk tribu en el lanzamiento de 'Tribe'

Anuncios.

Estamos a pocas semanas de ver al DJ colombiano Funk Tribu hacer el debut de su nuevo sello ‘Tribe’, el cual decidió lanzar en la ciudad de Bogotá el próximo 5 y 6 de septiembre en el Coliseo Medplus. El artista bogotano ya ha revelado el line up que lo acompañará en estas dos ediciones.

Anuncios.

Una de las DJ’s que lo acompañará será Supergloss, quien en poco tiempo se ha convertido en un nombre imprescindible dentro de la electrónica europea, cautivando con un estilo que combina la intensidad del acid y el trance de antaño con una estética moderna y personal. Su propuesta sonora se distingue por la forma en que une energía y emoción, llevando al público desde la nostalgia de la cultura rave hasta nuevas formas de experimentación. Esta visión también se refleja en X-IZE, el sello que fundó como un espacio creativo donde la música y lo audiovisual dialogan para reinterpretar el legado de los noventa desde una perspectiva actual. Ver a Supergloss en directo no es solo disfrutar de un set, sino sumergirse en una experiencia que conecta pasado, presente y futuro de la escena electrónica.

Otro de los nombres que más ha resonado dentro del cartel es Club Angel, DJ y productor australiano que se ha caracterizado por crear una identidad musical basada en ritmos que van desde el UK Garage y pasando por el Hardhouse, mezclando ritmos frenéticos con una sensibilidad melódica que conecta de inmediato con la pista de baile. Ver a Club Angel en vivo es descubrir a un artista que no solo domina el sonido del presente, sino que también apunta a marcar el futuro de la escena internacional.

Anuncios.

Por otra parte, otro de los DJ’s que hará su debut en la capital colombiana es Benwal, un holandés que en pocos años ha pasado de ser un nombre local en la escena de Groningen a convertirse en uno de los DJs más comentados de la electrónica europea. Su crecimiento ha sido fruto de constancia y pasión: largas jornadas de experimentación en el estudio, búsquedas incansables de nuevos sonidos y una entrega absoluta a la cultura rave. Esa dedicación se traduce en sets impredecibles, donde los géneros se entrelazan con naturalidad y el público se mantiene en vilo durante horas. En el escenario, Benwal combina la euforia de un festival masivo con la intimidad de un club underground, desafiando etiquetas y demostrando que su visión artística va mucho más allá de las modas pasajeras.

Anuncios..

La última cuota internacional de esta fiesta está a cargo de la DJ alemana Bae Blade, quien ha irrumpido en la escena electrónica con un estilo inconfundible que mezcla sonidos duros con un toque kitsch y moderno. Desde 2020 viene desafiando estereotipos y conquistando públicos internacionales, al tiempo que consolida su nombre con lanzamientos en distintos sellos. Esta DJ tocará en B2B con la DJ bogotana Cami Vasquez, quien se ha sabido ganar su lugar en la escena local, destacándose como una de las artistas más constantes y fieles a su esencia. Hace menos de un mes, la DJ bogotana estuvo tocando en formato Back to Back con Part Time Killer, lo que demuestra que la DJ colombiana está lista para afrontar cualquier reto con cualquier DJ.

Finalmente, el evento contará con la cuota nacional que más ha destacado en los últimos años en el país, nombres como Peter blue, No one y Cami Vasquez han sido parte de los mejores festivales nacionales y los mejores carteles del país. Por lo que se sabe con seguridad que será un fiesta memorable y el inicio de una nueva etapa en la carrera musical del Funk Tribu.

|También le puede interesar: Funk Tribu, el único DJ colombiano que agotó dos fechas en el Coliseo Medplus